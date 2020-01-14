Devlet Tiyatroları’ndan dünya klasiği 10 esere özel hafta

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 10 klasik oyunu, 14-18 Ocak tarihleri arasında “Klasikler Haftası”nda 55 temsille Ankara seyircisiyle buluşuyor. Bir hafta boyunca, Federico Garcia Lorca yazdığı, Turan Oflazoğlu’nun çevirdiği ve Bozkurt Kuruç’un yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen “Kanlı Düğün” Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak, Van Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen Özgür Avcu’nun yönettiği William Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedyası” ise Şinasi Sahnesi’nde perde açacak. Tiyatroseverlere keyifli bir hafta yaşatacak etkinlik süresince; Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Büyük Tiyatro’da Moliere’in “Cimri”, Oda Tiyatrosu’nda Patrick Süskind’in “Kontrabas” ve Ziraat Sahnesi’nde Stefan Zweig’in “Satranç”, Stüdyo Sahne’de İstanbul Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen Anton Çehov’un “Aziz Dostum Çehov”, Küçük Tiyatro’da Antalya Devlet Tiyatrosu oyunu William Shakespeare’in “Windsorun Şen Kadınları”, Akün Sahnesi’nde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun, William Shakespeare’in “Hırçın Kız”, Altındağ Tiyatro’da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen Albert Camus’un “Yanlışlık” ve İrfan Şahinbaş Sahnesi’nde August Strindberg’in “Baba” adlı eserleri sahnelenecek.
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