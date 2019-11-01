Son yıllarda sinemada, edebiyatta, doğal afetlerde, savaşlarda, ekolojik felaketlerde sık sık distopya fikriyle ve örnekleriyle karşılaşıyoruz. Korkuyla umudu iç içe barındıran bu kavram Distopyanın Sabancı Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Goethe Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile 1. Ses Sanatı Festivali (Distopya Sound Art Festival 2019, İstanbul) düzenleniyor. Distopyan fikir hakkındaki temel sorulara yönelik 15 ses sanatı pozisyonunun bir araya geldiği festivalde etkinlikler kapsamında 20’ye yakın sanatçının katılımı ile Ses Sanatı üzerine sergiler, elektro müzik ve elektro akustik konserleri ve Algorave Gecesi yer alıyor. Etkinlik Mekânları Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri, İTÜ MİAM Galerisi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Arka Oda İstanbul. Festival 3 Kasım’da sona eriyor.
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