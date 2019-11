Distopya Sound Art Festival 2019, İstanbul

Sean Penn, ilk romanı Türlü İşlerin Adamı Bob Honey ile edebiyat dünyasına giriş yapıyor. Ünlü oyuncunun ilk kitabı Bob Honey Who Just Do Stuff, Türlü İşlerin Adamı Bob Honey adıyla Alakarga Sanat Yayınları tarafından yayınlandı. Bir kara anlatı örneği olarak tanımlanan kitap Amerikan rüyasını eleştirisi aynı zamanda. Roman Bob Honey adlı Amerikalı bir kiralık katili anlatıyor.