Haruki Murakami plak koleksiyonun başında

Haruki Murakami’nin müziğe olan ilgisini bilmeyenimiz yok. Çocukluğundan beri müzikle bağı çok kuvvetli olan yazar hayli geniş bir müzik arşivinin de sahibi. Yazar 10 bini aşkın plaktan oluşan koleksiyonuyla Tokyo FM için 22 Mayıs Cuma günü özel bir yayın yapacak. Yazar aynı zamanda hayranlarından gelen soruları da yanıtlayacak. Haruki Murakami’nin bugün yapacağı yayının daha sonra erişilebilir olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Yayın Türkiye saatiyle 16.00'da başlıyor. Yayını https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/ adresinden dinleyebilirsiniz.