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    08-04-2020

						
Karantina ve sosyal mesafe yayıncılık sektörünü değiştiriyor

						

							
							

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Koronovirüs ile birlikte dünya çapında yaşanan sosyal izolasyon ve karantina uygulamaları pek çok sektörü zor duruma sokuyor. Dünya çapında pek çok sektör kısa ya da uzun vadeli olarak programlarını, hedeflerini, müşteriyle olan iletişimlerini değiştiriyor, yeniden gözden geçiriyor. Yayıncılık sektörü de bu değişimin içinde. Peş peşe ertelenen, iptal edilen kitap fuarları, online kitap satışına olan olağanüstü ilgi, tüm bunlar karşısında zor günler yaşayan bağımsız yayıncılar… Yaşananların sektöre olan yansımaları şu şekilde:
 
*Penguin Random House, bazı yazarlar ve ünlü kişilerle çocuklar için canlı kitap okuma / öykü saati yayınları gerçekleştiriyor. Yayınların hangi tarih ve saatlerde olacağı Penguin Kids sosyal medya hesaplarında duyuruluyor, yayınlar kitabı okuyan kişinin sosyal medya hesabında gerçekleşiyor. Penguin Kids: https://www.instagram.com/penguinkids/ 
 
 
*ABD’de Bay Area bölgesindeki bağımsız kitabevlerini desteklemek için 8 Nisan’da sanal edebiyat etkinlikleri başlıyor. Etkinlik dizisi her çarşamba Zoom üzerinden canlı yayınla gerçekleşecek. Biletlerin Eventbrite üzerinden satışa sunulduğu etkinliklerin biletlerinin belirli bir ücreti yok, isteğe bağlı olarak 0-100 USD arası bir ücret ödenebilecek. Gelirler doğrudan ihtiyaç sahibi kitabevlerine gidecek. Etkinlikler kapsamında yazarlarla soru-cevap ve kitap okumaları yer alıyor. 
 
 
*BookExpo’yla eş zamanlı yapılan ve hikaye anlatıcılığı ile popüler kültürü birleştiren BookCon, yeni başlattığı Sanal Yazar Turları etkinlik serisine ek olarak 11 Nisan itibarıyla sanal bir okuma maratonu da başlatıyor (“Read-a-Thon”). Yazarlar, BookCon facebook hesabında 15’er dakikalık okumalar yapacak ve soruları cevaplayacaklar. Etkinlikler boyunca Kitap Endüstrisi Yardım Vakfı’na (Book Industry Charitable Foundation) bağış yapılması da teşvik edilecek.
 
 
*Berlin merkezli sanat kitapları yayıncısı Hatje Cantz, kendi 75 yıllık tarihini gösterdiği bir online prodüksiyon sunuyor: https://art-on-the-beat.com/. Sitenin videolar, görseller ve kitaplarla sürekli zenginleştirilmesi hedefleniyor.
 
 
*Avrupa Yayıncılar Federasyonu – FEP, Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Parlamentosu’nun yetkililerine çağrıda bulunarak, acil tedbirler ile kısa ve orta vadeli eylemler talep etti. Bu taleplerinde dijital pazarda tüm yayıncılar için eşit şartlar oluşturulması da yer aldı. En son kabul edilen yeni Direktif olan Avrupa Birliği Telif Hakları Direktifinin tam olarak uygulanmasına engel olabilecek herhangi bir durumun oluşmamasına yönelik tedbirler de talep edildi.
 
 
*NPD BookScan verilerine göre ABD’de 28 Mart’ta biten haftada bir önceki haftaya göre basılı kitap satışlarında %9,2 düşüş yaşandığı, sadece gençlik kurgu kategorisinde ise %13 kadar artış yaşandığı belirtiliyor. 
 
 
 
*Barnes & Noble, 500’den fazla mağazasını geçici olarak kapattı ve tüm departmanlardan pek çok çalışanını ücretsiz izne çıkardı. Açık kalan mağazalarında aynı anda 10 kişiden fazla müşteri içeri alınmıyor. Mümkün olan yerlerde, önden sipariş ve ödeme ile “kaldırımdan alma” (“curbside pickup”) uygulamasını yürütüyorlar. 
 
 
*ABD’de 17 eyalette 126 mağazası olan Half Price Books kitabevi ve perakende zinciri, 2.752 çalışanının 2.146’sını ücretsiz izne çıkardı. Mağazalarındaki stoklarını online satışa sunan firma, online satışlarının özellikle kitap ve kitap dışında yapboz gibi ürünlerde arttığını belirtiyor. 
 
 
 
*Pan Macmillan’da, yüksek maaşlı çalışanların üç ay boyunca maaşlarında azalma için gönüllü olmaları istendi. Bu azalmalar, belli bir seviyenin üzerinde maaş alanlar için geçerli, daha düşük maaşlı çalışanlara bir etkisi yok ve gönüllü olunmadığı takdirde herhangi bir olumsuz geri dönüşü yok. İşe alımlar durduruldu. Şirketin dağıtım ayağındaki çalışanları ücretsiz izne çıkarılıyor, tüm çalışanların çalışma saatleri azaltılıyor. 
 
 
 
*Birleşik Krallık’ın en büyük kitap toptancısı olarak bilinen Gardners, yoğunluktan ve çalışanlarının sağlığını tehdit ettiğinden, geçici olarak durdurduğu eve teslimat hizmetini yeniden başlattı. Kitabevleri üzerinden yapılan online veya telefonla siparişler de teslim edilebiliyor. Firma, hükümet tarafından açıklanan kurallara bağlı olarak çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor. Müşteriler her siparişte tek bir kitap alabiliyor. Siparişler şu anda stoktaki kitaplarla sınırlı. 
 
 
 
*İtalya’da Gruppo Mauri Spagnol adlı yayın grubunun Garzanti markası altında, “Her Şey Yoluna Girecek: Karantina Zamanında Yazarlar” adlı bir e-kitap yayımlanacak. Çalışmanın tüm geliri, İtalya’nın en çok ölüm yaşanan Bergamo bölgesindeki bir hastaneye ve hastanenin çalışanlarına bağışlanacak. Kitap, 25 yazarın yazılarından oluşacak.
						

						

						
						
												

							
							

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