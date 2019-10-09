Yazarlarımızdan Necip Tosun 3. Kayseri Kitap Fuarı’na konuk oluyor. Necip Tosun, “Klasikler Bize Ne Söyler” konulu söyleşisiyle 12 Ekim Cumartesi günü Kayseri Kitap Fuarı’nda. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara giriş ücretsiz.
Yazarlarımızdan Necip Tosun 3. Kayseri Kitap Fuarı’na konuk oluyor. Necip Tosun, “Klasikler Bize Ne Söyler” konulu söyleşisiyle 12 Ekim Cumartesi günü Kayseri Kitap Fuarı’nda. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara giriş ücretsiz.
5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’nda, Türkçeden Arapçaya tercüme edilen edebiyat ve tarih alanındaki eserler okuyucuyla buluştu. Türkçeden Arapçaya tercümesi yapılan eserler arasında Osmanlı tarihi ve Türk edebiyatına yön vermiş isimlerin kitapları öne çıkıyor. Büyük Usta Necip Fazıl Kısakürek’in “Aynadaki Yalan” ile “O ve Ben” eserleri de Arapça olarak yayınlanacak.
Ay Vakti dergisi 20. yılında, 182. sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Eylül-Ekim sayısında şiirler, inceleme yazıları, denemeler, söyleşiler, gezi, sinema yazıları yer alıyor. Derginin 20. yılına özel giriş yazısı şöyle başlıyor:
Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.
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