Louvre Müzesi’ni internetten gezin

Kovid-19 virüsünün kültür sanat hayatı üzerindeki etkileri çevrimiçi etkinlikler sayesinde en aza indirilmeye çalışılıyor. Fransa’daki Louvre Müzesi de salgın tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı.
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre’daki binlerce koleksiyon ve 480 binden fazla eser; telefon ya da bilgisayar ekranından görülebilecek.
collections.louvre.fr adlı web sitesinde resim, heykel, tekstil, mobilya, mücevherat bölümleri bulunuyor. Ayrıca arama kısmından eser taraması yapılabiliyor.
Mona Lisa tablosu başta olmak üzere Milo Venüsü, Heracles heykeli, Üç Güzeller Mozaiği, Auxxere Kadını, Türk Hamamı, Zeus Heykeli müzede görülmesi gereken eserler arasında.
Yeni yorum gönder