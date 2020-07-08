Odunpazarı Modern Müze Yılın Uluslararası Projesi ödülüne layık gösterildi

Odunpazarı Modern Müze (OMM) müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İngiltere’de düzenlenen “18th Museums + Heritage Awards” (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri) kapsamında, Yılın Uluslararası Projesi ödülü için gösterilen 5 adaydan biri oldu.Eskişehir’de ziyarete açıldığı 8 Eylül 2019 tarihinden itibaren kısa sürede çağdaş sanatın buluşma noktası haline gelen OMM, dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’in (KKAA) imzasını taşıyor. Etkileyici t asarımıyla dikkat çeken OMM eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programıyla, sadece Eskişehir’de değil, Türkiye genelinde, kültürel gelişimin artırılmasını ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlenmesini hedefliyor. Bu doğrultuda “Museums + Heritage Awards” başvurusunu gerçekleştiren OMM, Türkiye’den aday gösterilen tek müze olmanın mutluluğunu yaşıyor. 15 farklı kategoride ödül dağıtacak olan “2020 Museums + Heritage Awards”, KOVID-19 sebebiyle bu sene ödül sahiplerini 22 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi gerçekleştireceği resepsiyonda açıklayacak.
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