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    08-07-2020

						
Odunpazarı Modern Müze Yılın Uluslararası Projesi ödülüne layık gösterildi

						

							
							

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Odunpazarı Modern Müze (OMM) müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İngiltere’de düzenlenen “18th Museums + Heritage Awards” (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri) kapsamında, Yılın Uluslararası Projesi ödülü için gösterilen 5 adaydan biri oldu.Eskişehir’de ziyarete açıldığı 8 Eylül 2019 tarihinden itibaren kısa sürede çağdaş sanatın buluşma noktası haline gelen OMM, dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’in (KKAA) imzasını taşıyor. Etkileyici t asarımıyla dikkat çeken OMM eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programıyla, sadece Eskişehir’de değil, Türkiye genelinde, kültürel gelişimin artırılmasını ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlenmesini hedefliyor. Bu doğrultuda “Museums + Heritage Awards” başvurusunu gerçekleştiren OMM, Türkiye’den aday gösterilen tek müze olmanın mutluluğunu yaşıyor. 15 farklı kategoride ödül dağıtacak olan “2020 Museums + Heritage Awards”, KOVID-19 sebebiyle bu sene ödül sahiplerini 22 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi gerçekleştireceği resepsiyonda açıklayacak. 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Odunpazarı Modern Müze Yılın Uluslararası Projesi ödülüne layık gösterildi

					

				

				
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Deniz denildiğinde aklıma hep Küçük Kara Balık geliyor. Üstelik, Samed Behrengi’nin bu hüzünlü küçük öyküsü, yosunlarla kaplı bir kayadan göllere dökülen, oradan da nehir nehir denize açılan bir öyküdür. Elbette denizden daha fazlasını anlatır. Yine de büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesi, insanın dünyadaki yolculuğunu anlatmada bana hep eşsiz bir metafor olarak görünmüştür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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