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    21-01-2020

						
Orhan Pamuk okurlarıyla bir araya geliyor

						

							
							

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Türk edebiyatının dünyada en çok okunan kitaplarından biri olan “Benim Adım Kırmızı”nın yayımlanmasının üzerinden 21 yıl geçti. Bütün dünyada beş milyona yakın satan kitap, dünya çapında akademisyenler, sanatçılar ve eleştirmenler tarafından kaleme alınan birçok makaleye ve araştırmaya konu oldu. Kitabın yayınlanmasının 21. yılı dolayısıyla “Benim Adım Kırmızı” üzerine yazılan bu makalelerin yirmi bir tanesinden oluşan bir seçki Yapı Kredi Yayınları tarafından “Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar” adlı kitapta ilk defa Türkçe olarak yayımlandı. Kitap vesilesiyle Yapı Kredi Kültür Sanat Orhan Pamuk’u okurlarıyla bir araya getiriyor. Söyleşide, Orhan Pamuk, “Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar”ı yayına hazırlayan Erkan Irmak ve roman üzerine iki makale yazmış olan Feride Çiçekoğlu bir araya gelecek. Pamuk’un bu romanı yazma süreci ve yıllar sonra onu nasıl değerlendirdiğinin konuşulacağı söyleşide dünyayı görme biçimleri tartışılacak, resim ve söz üzerine bir karşılaştırma yapılacak. Söyleşi, 21 Ocak 2020 Salı saat 18.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da.
 
						

						

						
						
												

							
							

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