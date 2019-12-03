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    03-12-2019

						
Polisiye edebiyatın merceğinden İstanbul ve Berlin

						

							
							

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Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da 5 Aralık akşamı saat 19.00’da “Polisiye Edebiyatın Merceğinden İstanbul ve Berlin” söyleşisi gerçekleşiyor. Berlin ve İstanbul’un kardeş şehir olmalarının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, geçmişlerinde büyük değişimler yaşayan ve bu değişimlerin izlerini halen taşıyan, çok kimlikli iki şehrin hikâyesi anlatılacak. Söyleşinin konukları Ahmet Ümit ve Wolfgang Schorlau. Polisiye türünün bu iki ünlü temsilcisi İstanbul ve Berlin’i edebiyatın merceğinden ele alacaklar. İstanbul Goethe Enstitüsü’nün Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlediği söyleşinin moderatörlüğünü Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Reimar Volker üstleniyor.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Nobel en prestijli ödüllerden biri olarak biliniyor. Özellikle “Edebiyat” ödülleri her zaman yeni tartışmalara gebe. Nobel’i alan yazarlar kadar, aday gösterilip alamayan yazarlar da bu tartışmanın konusu. Hakkında bir borsa bile var biliyorsunuz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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