Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da 5 Aralık akşamı saat 19.00’da “Polisiye Edebiyatın Merceğinden İstanbul ve Berlin” söyleşisi gerçekleşiyor. Berlin ve İstanbul’un kardeş şehir olmalarının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, geçmişlerinde büyük değişimler yaşayan ve bu değişimlerin izlerini halen taşıyan, çok kimlikli iki şehrin hikâyesi anlatılacak. Söyleşinin konukları Ahmet Ümit ve Wolfgang Schorlau. Polisiye türünün bu iki ünlü temsilcisi İstanbul ve Berlin’i edebiyatın merceğinden ele alacaklar. İstanbul Goethe Enstitüsü’nün Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlediği söyleşinin moderatörlüğünü Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Reimar Volker üstleniyor.