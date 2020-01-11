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    11-01-2020

						
Sesli Kitap’ta en çok Harry Potter dinledik 

						

							
							

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Spor yaparken, trafikte beklerken, yemek hazırlarken, farklı gündelik aktivitelerle ilgilenirken Sesli Kitap uygulamasını kullananların sayısı her geçen gün artıyor. 2019 yılında, Storytel üzerinden Türkiye’de toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlendi. Türlerine göre ilk beş sıranın süre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti; kurgu dışı kitaplar 940 bin saat, romanlar 895 bin saat, klasikler 517 bin saat, çocuk kitapları 507 bin saat, polisiye kitaplar ise 415 bin saat dinlendi. Bu rakamlar sesli kitapların artık çok sayıda insanın hayatının önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Storytel üzerinden 2019’da en çok dinlenen ilk 10 kitap sırasıyla Harry Potter Serisi, Sapiens, Bir Ömür Nasıl Yaşanır, Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Kürk Mantolu Madonna, Serenad, 21. Yüzyıl için 21 Ders, Homo Deus, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve İçimizdeki Şeytan oldu.
 
						

						

						
						
												

							
							

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