Türk edebiyatının klasikleri dijital ortamda

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türkiye kültürünün klasikleşmiş edebiyat eserlerini dijital ortama aktarıp, ücretsiz olarak okuyucularla paylaşıyor. 150 yıllık süreci kapsayan Türk roman tarihi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında, eserler özgün halleri korunarak ayrıntılı bir sözlük eşliğinde Latin harflerine aktarılmış olarak paylaşılıyor. Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından günlük paylaşılacak eserler, tamamen ücretsiz indirilebilecek. Üniversite tarafından yapılan açıklamada çalışmanın, yazıldığı dönemin ruhunu yansıtan ve ölümsüz olarak nitelendirilen ilk Türk romanını, ilk tarihi romanı, ilk realist romanı, ilk natüralist romanı, ilk Batılı tarzda öyküyü ve Türk düşünce dünyasını yönlendiren temel metinleri içerdiği belirtildi.
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