Aşk İle Anı Seyretmek: Gönül Sadası'ndan Akisler-2

Sadettin Ökten ve Kemal Sayar’ın şiirin kanatlarına tutunarak gerçekleştirdikleri uzun soluklu sohbetlerinin ikinci cildi olan Aşk ile Ânı Seyretmek, bizleri bir kez daha sevginin, saygının ve bilgeliğin eşlik ettiği bir yolculuğa çıkarıyor. Hem de tam koronavirüs salgınının dünyayı, insandaki manasız büyüklenmeyi hizaya çektiği, radikal bir belirsizliğin ruhları yaygın bir endişeye düçar ettiği günlerde… Bugün bizim için neyin değerli olduğunu anlama zamanı…

AŞK İLE ÂNI SEYRETMEK:GÖNÜL SADASI’NDAN AKİSLER-2

Sadettin Ökten – Kemal Sayar

TURKUVAZ KITAP