Halı motiflerinin mimarlar için eşsiz bir ilham kaynağı olacağına dikkat çeken Christopher Alexander, Erken Dönem Türk Halısı - 21. Yüzyıl Sanatının Bir Müjdecisi kitabı için altı aydan fazla Konya’da kaldı ve Anadolu’yu karış karış gezdi. Türk halısının anlam katmanlarını keşfetti. İnsan merkezli tasarım teorileriyle kentsel mimari, sosyoloji ve yazılım gibi birbirinden farklı alanları etkilemeyi başaran Alexander, dokuma halıları “olağanüstü yapılar” olarak tarif ediyor. Türk halısını ise öğretmen olarak niteliyor. Ona göre Türk halısı, dokuma alanında, Bach ve Mozart’ın müzik dünyasında işgal ettiği düzeye erişmiş yegâne örnek.

ERKEN DÖNEM TÜRK HALISI - 21. YÜZYIL SANATININ BİR MÜJDECİSİ Christopher Alexander ALBARAKA YAYINLARI