New York'un soygunlara, cinayetlere, fuhuşa sahne olan, göçmenlerle yoksulların yaşadığı kesimlerinin hiç de yabancısı olmayan Stephen Crane, 1893'te Johnston Smith müstear ismiyle yayımladığı Sokak Kızı Maggie'de büyük şehrin kenarda köşede kalmış insanlarının gündelik hayatını ve alışkanlıklarını anlatmıştı. Bugünse gitgide büyüyen bir şehirde sadece insanların yaşadığı çevrenin değil, insan doğasının da değiştiğini ortaya koyan eserlerin ilk örneği olarak kabul ediliyor ve pek çok akademik çalışmaya konu oluyor.

SOKAK KIZI MAGGIE Stephen Crane ÇEV: Nilgin Miler İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI