Ercan Yıldırım, Ülkesini Arayan Gelecek kitabında düşünce dünyasında yer bulan ve fakat siyasi kaygılarla yüklü bakış açısının etkisiyle yerinden edilen meseleleri ideal yönlerini esas alarak asli mecrasına yerleştirmeye çalışıyor. Kitapta, İslâm âleminin geçmişte Türkiye’nin öncülüğünde Batı medeniyetini gerilettiği gerçeğinden hareket eden yazar, Müslümanların dünyaya sözlerini bihakkın söylemeleri için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda ufuk açıcı tekliflerde bulunuyor. Yıldırım, bizi biz yapan, bizi bugünlere getiren ruhun, değerlerin, kurumların geleceği kuşatacak bir varlık göstermesi için yapılması gerekenlerin altını çiziyor.