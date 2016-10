Dosya // Edebiyatı "oyun"un alanına taşımak

Edebiyat ve tiyatronun ilişkisi yalnızca “sahnelenmek üzere yazılmış eser”lerden ibaret değil tabii ki. Sahnelenmek üzere yazılmamış olsa da roman, öykü, şiir gibi edebi eserlerin tiyatro sahnesine taşınması da söz konusu. Peki, tiyatro için kaleme alınmamış olmasına rağmen, edebi eserlerin tiyatroyu iştahlandıran tarafı ne?

Tiyatro ve edebiyatın ilişkisine, kuşkusuz ki tek bir pencereden bakmak imkansız. Hem birbirlerine kardeş kadar yakın hem de uzak akrabalar kadar ayrık olan bu iki sanat türünün ilişkilerinin kaynağı aslında ilk akla geleceği gibi “yazı” değil, “anlatıcı olma” özellikleridir daha çok. Ne de olsa her ikisi de, kendine has soyut ya da somut biçimler kullanarak, daima anlatının peşindedir. Her ikisi de zaman zaman anlatının içindeki anlamı parçalamaya, çizgisel zamanı kırmaya, somut olanı soyutlamaya dönük arayışlara girer. Ancak yine de öz, hiç değişmez.



Anlatının dünyası taklitle, benzetmelerle, referanslarla çalışır. Anlatınının tüm meşguliyeti, duygunun kaynağını işlemektir. Yani öykülemek. Buradaki öykülemeden kasıt yalnızca giriş, gelişme ve sonucu olan klasik kompozisyon anlayışı değil elbette. Gerek tiyatroda gerekse edebiyatta sözcükler yoluyla, yahut tiyatroda salt hareket ile soyut ya da somut birçok öyküleme metodu var.



Ortaokul ve lise yıllarımızda tiyatro, milli eğitim müfredatı içinde hepimizin karşısına edebiyatın bir türü olarak çıktı. Bugün de edebiyat ders kitaplarına bakarsak durumun pek farklı olmadığını görürüz. Diğer bir deyişle tiyatro, edebiyatın bir alt türü olarak kabul ediliyor; bir çeşit yazı formu olarak öğretiliyor. Peki, bu gerçekten böyle mi; tiyatro yazı ile mi başlıyor? Elbette hayır. Tiyatronun merkezinin ve tarihsel olarak başlangıç noktasının “hareket” olduğunu söyleyebiliriz; “act,” yani eylem.





İlkel insanların av törenleri

Temeli Platon’a ve Aristo’ya kadar uzanan anlatı kuramında, tiyatro ve edebiyatın hangi özellikleriyle ayrılık yaşadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Tarih boyunca birbirine kardeşlik eden mimesis ve diegesis kavramları, bu iki sanat türünün varoluşundaki kökü bulmamızı sağlıyor.



Mimesis, konuşmanın ve hareketin doğrudan takdimi; diegesis ise, olayların sözlü temsilini ifade eder. Bu durumda diyebiliriz ki mimetik olan “hareket”ten, diegetik olan ise “söz”den başlayarak var olur. Tiyatro, varoluş gücünü mimetik olandan; edebiyat ise, diegetik olandan alır.



Tiyatronun, edebiyatın alt türü olmadığı gerçeğine en kesin olarak şuradan da ulaşabiliriz: Tiyatro tarihi, sözsüz temsiller ile başlatılır. İlkel insanların av törenleri ile. Bu törenlerde, ilkel insanın av hayvanlarını ve avcı insanı taklit ettiği sözsüz anlatılar ilk tiyatro faaliyetleri olarak kabul edilir. Törenlere şarkının ve şiirin eşlik etmeye başlamasından hemen sonra, taklit sözü de kullanır hale gelir ve tiyatronun sözlü anlatının içine girdiği uzun yolculuğu başlar. Belki de, yazının bulunmasıyla birlikte anlatının bir kolunun tiyatrodan koparak yazının yolunda ilerlediğini, böylece yazılı edebiyatın doğduğunu bile söyleyebiliriz. Mühim olan hangi sanatın kimi doğurduğu değil aslında. Önemli olan bu iki sanat türünün, bugün de devam eden gönüllü birleşme ve ayrışma noktaları; ve kimi zaman da şahane işbirlikleri.





Tiyatro ve tiyatro edebiyatı

Ortaokul edebiyat ders kitabımda tiyatronun bir edebiyat türü olduğunu öğrendikten birkaç yıl sonra, yani tiyatro eğitimi almaya başladığım ilk yıllarda, tiyatronun “oyun oynama sanatı” olduğunu öğrendim. Bu bilgi kırılması, benim için bir devrim gibiydi.



Hayatıma homo ludens, yani “oyun oynayan insan” kavramı giriyordu. Hollandalı kültür tarihçisi Johan Huizinga, bu kavramı ortaya atarak, oyunun kültürden dahi önce var olduğunu çünkü insanın tüm becerilerinin başlangıcında oyun oynamak olduğunu söylüyordu. Huizinga’ya göre oyunlar kültürlerin parçası değil, kültürler oyunların toplamıydı; yani kültürden önce oyun vardı, ki bu, kültür tarihi açısından yepyeni bir bakış açısıydı ve pek çok olgunun buna göre yeniden tanımlanması gerekiyordu. Huizinga’nın kitabını okuduktan sonra tiyatroya dair ezbere aldığım bakış açımı da tümden değiştirecektim. “Oynayan insan” kavramı, kişinin kendi biricik oyun oynama deneyimiyle ilişkisini bile dar alandan geniş bir deryaya taşıyorken tiyatro sanatı açısından ele alındığında her şey bir parça ters yüz oluyordu.



Yıllardır bu kavram etrafında şekillendirmeye ve geliştirmeye çalıştığım tiyatro deneyimimde, bu yolculuğun her durağında, “oyunsu” olanın başka bir derinliği ile karşılaştım. Oyun denen kocaman şeyin, hikayenin de ötesinde, bir hareket alanı olduğunu keşfettim. Hikaye, oyunun besin maddelerinden yalnızca biri. Buradan yola çıkarak yazın ve tiyatronun ilişkisini belki de şöyle ele alabiliriz: Tiyatro ve tiyatro edebiyatı.



Biliyoruz ki tiyatronun içerisinde, edebiyatın da tamamen dışında bir devinim alanı var. Bu alan oyun alanı. Kimileyin bir oyun, yazılı tek bir sözcük bile içermez. Sahneye çıkar ve doğaçlarsınız. Bu deneyim biriciktir. Aynı biçimiyle bir daha tekrar edilemez. Oyuncu anlatıyı o anda yaratır. Bu örnekte yazar oyuncunun kendisidir ancak ortada kağıda yazılmış hiçbir şey yoktur. Bir başka örnekte ise, yazı oynanacak oyunun çerçevesini belirlemek için bir araçtır. Burada tiyatro dilinde oyun iskeleti anlamına gelen “kanava” kavramı karşımıza çıkar. Oyuncular sahneye çıkıp doğaçlamak üzere kısacık bir hikaye iskeleti oluşturur ve bunu kağıda dökerler. Örneğin, “evin hanımı değerli mücevherini kaybetmiştir ve bütün çalışanlarını huzuruna çağırıp herkesi sorguya çeker.” İşte bu kısacık cümle, bir oyun kanavasıdır. Kanava bir edebi eser değildir hiç kuşkusuz; sadece bir hikaye iskeletidir. (Ortaoyununda, sanatçıların bunun gibi pek çok yazılı kanavayı doğaçlayarak oynadıklarını biliyoruz.) Kimileyin bir oyun, konuşma da içermeyebilir. Sahnede yalnızca hareketin anlatısı vardır. Bütün bu saydıklarımızı edebiyatla ilişkilendiremeyiz. Olan biten şey, tiyatroya içkindir.



Tiyatro edebiyatı söz konusu olduğunda ise, basitçe, “sahnelenmek üzere yazılmış eser”den bahsediyoruz. Bu noktada elbette oyun yazarlığı, yazarlık türlerinden biridir ve edebiyatla doğrudan ilişkilidir. Ancak edebiyat ve tiyatronun ilişkisi yalnızca “sahnelenmek üzere yazılmış eser”lerden ibaret değil tabii ki. Sahnelenmek üzere yazılmamış olsa da roman, öykü, şiir gibi edebi eserlerin tiyatro sahnesine taşınması da söz konusu. Peki, tiyatro için kaleme alınmamış olmasına rağmen, edebi eserlerin tiyatroyu iştahlandıran tarafı ne?

“Oyunsu” alan

Belki en önce şunu sormalı: Her edebiyat eseri tiyatroya uyarlanabilir mi? Edebiyat eserlerini, tiyatroya uyarlanabilir olan ya da olmayan diye ikiye ayırabilir miyiz? Burada bir kısıtlamadan, özel bir çerçeveden, bir bütünlük ihtiyacından söz etmek pek mümkün değil tabii ki ancak bir uyarlamayı teatral açıdan iyi ya da başarılı yapan kimi kriterler elbette vardır. Peki, izlediğimiz uyarlamanın teatral başarısını neyle ölçeceğiz o halde? Tabii ki edebi eserde, uyarlamacı tarafından bulunmuş olan “oyun” olanağı ile!



Oyun olanağı karşımıza kimi zaman reji fikri, kimi zaman oyunculuk tekniği, kimi zaman görsel tasarım olarak çıkıyor. Makbul olan bu üçünün birleşiminden, edebi eserin teatral bir fikirle buluşmasıdır. Uyarlamalarda, tiyatro sanatı, kendi araç ve yöntemlerini kullanarak edebi eseri oyunsu düzleme taşımayı dener. Kimi zaman başarısız olur. Eser size sesli bir şekilde okunuyormuş gibi hissedersiniz. “Kitabı okusam daha iyi,” diye düşünülebilir hatta. Kimi zaman teatralleştirme çabası o kadar baskın bir şekilde görünür ki, edebi eserin aşırı gerçekçi bir dekor anlayışıyla ya da türüne tamamen ters bir oyunculuk tarzıyla boğulduğunu hissedersiniz. Oyun, size hayal edecek bir alan bırakmaz, yazılı olan her şeyi birebir görsele dönüştürüp gözünüze sokmaya çalışır. Veya biçim o kadar kendini dayatıyordur ki edebi eserin sesini duyamazsınız, anlamını hissedemezsiniz.



Böyle tarif edince uyarlama yapmanın hassas dengeleri varmış gibi gözüküyor. Oysa ki değil. İyi bir uyarlama, sahnede birebir görsel gerçekliği var etmeye çalışmaktan, ya da eserin sahne üzerinde neredeyse sesli olarak okunmasından daha fazlasını araştırır. Mimetik olanı, oyun olanağını arar.



Türkiye’de yakın zamanda sahnelenmiş olan birkaç uyarlama oyun üzerinden edebiyat ve tiyatronun el ele verdiği “oyunsu” alana bakmaya çalışalım. Bu örneklerin ortak özelliği, “eserdeki oyun olanağını” sahne üzerindeki oyuncudan başka hiçbir araca ihtiyaç duymadan araştırmış olmaları. Yani dekor ve aksesuar kullanmaksızın, tek bir oyuncunun sahnedeki varlığının gücüne güvenmeleri.



Bir uyarlamada dekor varsa, yahut sahne tasarımı gerçekçiyse, veya prodüksiyon çok masraflıysa o kötü bir uyarlamadır sonucunu çıkaramayız. Bir uyarlamada oyun olanağı sadece oyuncuda aranmalıdır sonucunu da çıkaramayız. Ancak tiyatronun edebiyat eserini uyarlarken hangi olanağı araştırdığını görmek açısından birazdan söz edeceğim üç farklı uyarlama gayet iyi örnekler. Üçünün de “boş sahnede tek bir oyuncu” tercihine yönelerek zor olanı başarmış olduğunu düşünüyorum.





Boş sahnede tek bir oyuncu

Seyyar Sahne’nin sekiz sezondur kapalı gişe olarak oynadığı Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay’ın aynı adlı romanından sahneye uyarlanmış iyi bir örnek. Kitaptaki olaylar, Hikmet Benol’un etrafında gelişir. Hikmet hayatını hep yetersiz buluyordur, halinden hep şikayetçidir. Olan biten küçük olayları kafasında fanteziler şeklinde büyütüyor, rüyalar görüyor, bazı anlar gerçek ve fantezi zihninde birbirine karışıyordur. Oğuz Atay’ın kendi kurgusunda düş ve gerçeğin birbirine karışmasını bir oyun alanı olarak görebiliriz. Eserde, halihazırda ana karakter zaten oyunlar oynuyordur. Ancak sahneleme için, Oğuz Atay’ın karakterine ördüğü bu oyun dünyası tek başına yeterli değil. Tiyatronun, edebi eseri uyarlarken her zaman bir “biçim” fikri de ortaya koyması gerekiyor.



Kitabın sahneye uyarlanmasında kolaylık sağlayan şey, bütün olayları karakterin kendi ağzından dinlememiz değil. Seyyar Sahne, eserde, oyuncu için başka büyük bir olanak görmüş: Bir yandan Hikmet’in anlatısı sürerken bir yandan da Hikmet’in etrafındaki, söz ettiği veya düşlediği tüm karakterleri tek bir oyuncunun canlandırabilmesi fırsatı. İşte bu fırsatı bulmak, eseri tiyatroya uyarlarken güçlü bir biçim fikri doğurmuş.



Erdem Şenocak’ın üç saate yakın bir sürede tek başına tüm karakterleri canlandırdığı oyunun biçim fikri, tümüyle oyunculuğa yöneliyor. Edebi eserde Hikmet Benol karakterinin oyun oynama hali ile tiyatroda oyuncunun oyun oynama halinin aynı merkeze alındığını görüyoruz. Bu uyarlamada sahne üzerinde iki tane salıncak ve bir oyuncudan başka bir şey yok. Gerçekçi olma çabası yok. Seyircinin zihinsel faaliyetini sürekli dürten, çocuksu bir oyun kurma yöntemi var. Tek bir oyuncu, iki salıncak ile, birçok mekan ve cisim yaratıyor. Sesinin ve bedeninin olanaklarıyla birçok durumun atmosferini kuruyor ve yeni bir atmosfere geçerken bir öncekini kırıyor. Tıpkı çocukken hepimizin yaptığı gibi (“şimdi burası denizmiş”, “şimdi burası evimizmiş” diyerek oyunlar başlattığımız gibi), oyuncu sahne üzerinde her an yeni bir anın oyununu başlatıyor.



Böylece tüm olayları ve atmosferi oyuncunun bedeni, sesi, taklit gücü sayesinde zihnimizde canlandırmamıza olanak tanınıyor ki bu seçim seyirciyi de zihinsel bir faaliyet olarak oyun oynar hale getiriyor. Bu uyarlamada, yazılı anlatının oyunsu anlatıya dönüşündeki “fikri” açıkça görebiliyoruz. Erdem Şenocak’ın hikayenin bir bölümünü yalnızca ayak parmaklarını kullanarak aktardığı sahne, tiyatronun edebiyatı “oyunsu” çerçeveden ele alışına oldukça iyi bir örnek . Böylesi bir anı izlerken yaşadığımız deneyimde, yazılı eser, tiyatronun kendi özünden aldığı kuvvetle bize iletilmiş oluyor. Eseri okumak ile sahnelenmesini izlemek arasındaki fark, anlatının oyuncu bedenine taşınması olarak karşımıza çıkıyor.

Bir başka etkileyici örnek, Tiyatro Duende’nin iki sezondur sahnelemeye devam ettiği Çağrılmayan Yakup uyarlaması. Bu örnekte de yine “boş alanda tek bir oyuncu” fikrinden hareket edildiğini görüyoruz. Uyarlama olsun ya da olmasın, tiyatroda tek bir oyuncunun boş alanda devinmesi fikri başta kısır ve olanaksız bir seçim gibi gelir. Oyuncunun mutlaka yardımcı cisimlere, mümkünse bunları bolca kullanmaya ihtiyacı olduğu düşünülür. Oysa Çağrılmayan Yakup uyarlamasında, oyuncu, boş bir sahne üzerinde on iki küçük çakıl taşı ile baş başa bırakılmıştır. Bir şiiri tiyatroya uyarlamak zaten en başta büyük bir cesaret. Ne de oysa, çoğu zaman şiirlerin sesli okunması bile sayfadan okunmasındaki etkiyi vermez. Bir de şiiri sahneye taşırken oyuncuyu bir avuç taş ile yalnız bırakmak... Fikir olarak bir hayli tekinsiz görünüyor olabilir, ancak ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı. Tiyatro Duende, Edip Cansever’in varoluşu sorgulayan bu oldukça karanlık ve yer yer soyut şiirine çok somut bir bakışla yaklaşmış: “oyun oynayan insan.”



Şiirin nerdeyse her bir dizesi, oyuncunun bu taşlarla devamlı yeni bir oyun araması üzerine kurgulanmış. Bir avuç taş parçası yine bir çocuğunkine benzer akıl yürütmelerle oyun aracına dönüştürülmüş. Oyuncu, bir yandan taşlardan şekiller, imajlar, formlar yaratıyor ve her yarattığını kısa bir süre sonra bozuyor, bir yandan da şiiri aktarıyor. Tıpkı Edip Cansever’in anlamları yuvarlayıp yuvarlayıp bozduğu gibi, sahnedeki oyuncu da taşlardan oluşturduğu her şeyi, bir başka kurgu yaratmak üzere çekinmeden bozuyor. Dolayısıyla şiirin içindeki Yakup’un anlam arayışı, sahne kişisinin taşlarla oyun arayışına dönüşüyor ya da ikisi birbiri ile buluşuyor. Bu buluşma, bize kendi çağrışımlarımızla kendi anlamlarımızı oluşturma fırsatı veriyor.



Kısacası Duende, “bu şiir böyle anlaşılmalı” demeye çalışmamış. Çağrılmayan Yakup'u sahne üzerinde somutlama çabasına girmemiş. Aksine şiiri, oyun alanındaki devinimle birlikte bize sunuyor ve manayı her seyircinin kendi biricik deneyimine bırakıyor. İzleyiciye, Edip Cansever’in şairliğine yakışır serbest bir zihin aktivitesi vaat ettiğini söyleyebiliriz. Zannederim ki oyunu izleyen on kişiye, oyundan küçük bölüm hatırlatılsa ve bu bölümün anlamı sorulsa, on farklı yanıt alabiliriz. (Uyarlamanın, oyuncunun “hareketinde” odaklandığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Burada hareketten kasıt aktörün durmaksızın hareket etme hali değil, hareket yoluyla soyut ve somut anlamlar yaratma becerisi. İpek Taşdan, Yakup’un karmaşık düşüncelerini tek başına oldukça güçlü imajlara dönüştürüyor.)





Bir roman ve şiir uyarlamasından sonra, bir de öykü uyarlamasına bakacak olursak; aklımıza ilk gelen, geçen sezonun en iyi örneklerinden biri olan, Tiyatro Dot’un sahnelediği Bunu Ben de Yaparım! adlı oyun. Nick Hornby’nin, Türkçede 2006 yılında Sel Yayıncılık’tan çıkan Melekle Sohbet kitabında yer alan bu minik öykü, daha önce yurt dışında da sahneye uyarlanmış. Oyunun yönetmeni Serkan Salihoğlu ve dramaturgu Melisa Kesmez, bu uyarlama teksti Türkçeye çevirmişler. Öykünün ana karakteri Dave, orta alt sınıf olarak tabir edebileceğimiz bir sosyal sınıftan geliyor. Yeni işinde kendisinden beklenen şey çok basit. Bir sanat galerisinde, büyük bir duvarda sergilenen modern bir resmin başında beklemek. Ancak bu resim, başında bekleyen kişi için tehlikeli bir sanat yapıtı. Çünkü resim küçücük küçücük yüzlerce kadın meme ucundan oluşan dev bir İsa portresi. Ve elbette muhafazakar dindarlar için de gerçek bir saldırı nesnesi. Dave bu nesneyi öncelikle fiziksel saldırılardan korumakla görevli. Ancak bu nesne de, dine karşı bir saldırı değil mi? Hikaye, Dave karakterinin eserin başında her gün saatlerce beklerken yaşadığı düşünce akışı üzerinden din, modern sanat, tabular ve inancın insan üzerindeki etkilerini sorguluyor. Dave resmi ilk gördüğünde anlamsız ve terbiyesiz olarak yorumluyor. Ne var ki eve ekmek götürmesi gerek ve başında beklemek zorunda. Ancak bir gün, resmi yapan kadın ressam galeriye geliyor ve Dave’e oldukça sıcak davranıyor. Hiç kimsenin varlığıyla ilgilenmediği bu galeri bekçisine, bir insan olarak kendini kıymetli hissettirecek sözler söylüyor. Bu genç, güzel ve naif kadınla tanıştıktan sonra Dave’in resimle arasındaki ilişki tamamen değişiyor. Böylesine güzel kalpli birinin böyle tuhaf bir resmi yapma nedenini sorgulamaya başlıyor. Ve zihin dünyasındaki bu hızlı faaliyet Dave’i, neredeyse ressama âşık ediyor. Dolayısıyla kısa sürede, başında beklediği sansasyonel resmin sadece fiziksel olarak değil düşünsel olarak da en büyük savunucusu haline geliyor.



Bu uyarlamada da oyuncunun boş bir sahneye konumlandırıldığını görüyoruz. Sahnede bir oturak, bir de soğan ağacı dışında hiçbir şey yok. Oyuncuya kullanacağı ya da göstereceği hiçbir materyal verilmemiş. Yönetmen Salihoğlu, sahneye resmin kendisini bile koyma ihtiyacı duymamış. Ki bunun bilinçli bir tercih olduğunu görüyoruz. Görselliği sahne üzerine taşımak yerine bizim düş dünyamıza bırakmayı tercih etmiş. Başında beklediği resmin tüm detaylarını, Dave’in bize uzun uzun tarif edişiyle öğreniyoruz. Kendi zihnimizde kendi resmimizi çizmemize izin veriliyor. Yönetmenin bu tercihi önemli çünkü resmi zihnimize çizerken, ressamın kalkıştığı “ahlaksız” işe biz de bir kez girişmiş oluyoruz.



Uyarlamayı teatrallik açısından etkileyici kılan şey ise, ne şaşırtıcı bir reji buluşu ne de hikayeyi sahne tasarımıyla soyutlama çabası. Rejisör, sahnelemenin gücünü başka hiçbir yerde aramayıp tümüyle oyuncunun kabiliyetine yüklenmiş diyebiliriz. Öykü oldukça güçlü. Oyuncu da öyle. (İbrahim Selim, bu oyundaki tek kişilik performansıyla geçen sezon Afife Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.) Sahneleme fikri, karakterin İsa portresinin başında beklerken aklından geçirdiği her düşünceyi, yaşadığı her duygusal değişimi, “şimdi ve burada” bizimle paylaşması üzerine kurulmuş. Bu bakımdan oldukça iyi bir anlatı oyunu örneği. Resmin asıldığı ilk günden itibaren olan olayları, baştan sona Dave’in anlatısı üzerinden takip ediyoruz. Doğrudan seyirciye, bize konuşuyor. Aklından ne geçirdiyse bize söylüyor. Edebiyatta “karakterin iç sesi” olarak kaleme dökülen her şey sahne üzerinde oyuna dönüşüyor. Hiçbir an, Dave’in yörüngesinden çıkamıyoruz. Bizi metinle ve öykünün atmosferiyle buluşturan tek aracı oyuncu.











Kısaca tanımlamak gerekirse, edebiyatı tiyatroya uyarlamak yazılı bir eseri başka tür bir yazılı esere dönüştürmek değildir. Tiyatro, neyi göstereceğini ve nasıl göstereceğini bulmakla işe başlar. Daha da doğrusu, böyle başlarsa uyarlamanın başarısı artar. Ne ve nasılın anahtarı sadece ve sadece “oyun” dur. Diegetik olanın içindeki mimetik olanakları araştırmaktır. Bir romanda belki beş paragraf süren bir doğa tasvirini, doğru bir oyunsu buluşla sahne üzerinde on saniye gibi kısa bir zamanda hissettirmek mümkün. Yazarın kıskançlık üzerine yazdığı betimlemelerle dolu bir bölümden, soyut ve sözsüz bir anlatı yoluyla oyun olanağı çıkarmak da. Sözün özü, tiyatronun çekirdeği yazı değil devinim olduğuna göre, bir uyarlama, edebi metni sahne üzerinde “oyun oynama” aracına dönüştürebildiği ölçüde bir kuvvet yakalayabilmiş demektir.

Elbette her edebi eser tiyatroya uyarlanabilir, bu konuda hiçbir kısıt yok. Tiyatro ve edebiyatın özündeki anlatma gayreti, her edebi eserde mutlaka bir oyun olanağının da saklı olduğunun ispatıdır. Kimi uyarlamalar bu olanağı keşfederken, kimileri ne yazık ki eserin seslendirilmesinden öteye gidemiyor. Edebiyatı tiyatroya başarıyla taşımak için, elbette biraz oyunbaz olmak gerekir.

.

2016-17 sezonunda izleyeceğimiz bazı edebiyat uyarlamaları,

*Aysa Prodüksiyon - Bütün Kadınların Kafası Karışıktır (Ece Temelkuran’ın ayı adlı eserinden serbest uyarlama)



*Tiyatro Kedi - Ölü Ozanlar Derneği (Nancy H. Kleinbaum’un aynı adlı romanından)



*Tiyatro Kedi - Dualar Kalıcıdır (Tuna Kiremitçi’nin aynı adlı romanından)



*Tiyatro Kedi – Gulyabani (H. Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından)



*Bakırköy Belediye Tiyatroları - Kıran Resimleri (İnci Aral’ın aynı adlı öykü kitabından)



*Dostlar Tiyatrosu - Bir Delinin Hatıra Defteri (Gogol’ün aynı adlı öyküsünden)



* Dostlar Tiyatrosu - Yaşamaya Dair (Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi anıları ve mektuplarından kolaj)



* Arcola Theatre, Talimhane Tiyatrosu - Baba ve Piç (Elif Şafak’ın aynı adlı romanından)



* Seyyar Sahne - Tehlikeli Oyunlar (Oğuz Atay’ın aynı adlı romanından)



*Tatbikat Sahnesi - Bir Delinin Hatıra Defteri (Gogol’ün aynı adlı öyküsünden)



*Tiyatro Gerçek - Üstü Kalsın (Cemal Süreya’nın şiirleri ve düzyazı metinlerinden kolaj)



* Dot - Bunu Ben de Yaparım! (Nick Hornby’nin öyküsünden)



*Tiyatro Duende - Çağırılmayan Yakup (Edip Cansever’in aynı adlı şiirinden)



* Bitiyatro - Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry’nin aynı adlı romanından)



*Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu - Guguk Kuşu (Ken Kesey’in aynı adlı romanından)



*Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu – Frankenstein (Mary Shelley’in aynı adlı romanından)



*İstanbul Devlet Tiyatrosu – Huzur (Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı adlı romanından)



*Tiyatro Kare - Leyla'nın Evi (Zülfi Livaneli’nin aynı adlı romanından)



*Tiyatro Kare - Fosforlu Cevriye (Suat Derviş’in aynı adlı romanından)

Görseller: Türksen Kızıl, Murat Miroğlu