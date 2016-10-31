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Dosya

				

					

					

						
Murat Can Aşlak    31-10-2016

						
Kararsız Okur: Edebiyat ile tiyatro arasındaki beslenme kanalları

						

						

							
							

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Tiyatro onda dinamizmine, kalabalıklığına, kolektifliğine ve birden çok duyuya seslenen heyecanının yarattığı enerjisine rağmen sonunda edebiyata ve edebiyatın daha dingin, yalnız ve bireysel yaratımına tarih boyu ihtiyaç duymuş. Tüm sanat dalları, en azından sanatçıların içinde bulunduğu toplumları, yaşam alanlarını ya da rüzgarları dönüştürerek birbirlerini bir kapalı devre sistemin parçası olarak etkiliyorlar; edebiyat ile tiyatro özeline inildiğinde etkileşimi sağlayan besleme kanalının daha dolaysız ve daha kalın olduğu ve kanalın debisinin daha yüksek olduğu aşikar.
 
İşte bu ay bu ilişki üzerinden Kararsız Okur'un kafasını temizleyelim dedik ve tiyatrodaki edebiyat uyarlamalarının yanı sıra tiyatro eseri olarak yazılmış olmasına rağmen okunması edebi tatmin sağlayan eserleri de kapsayan bir seçki oluşturmaya çalıştık. Edebiyat-tiyatro, geçirgenliğin yüksek olduğu bir alan olduğundan kendisini iki tarafta birden gören eserleri ve bu ilişkinin kıyısında durması seçen ustaları tarihsel bir perspektife oturttuk.
 
 
 
(Görselin büyük hali için tıklayınız.)
 
 
 
 

Görsel: Sedat Girgin
						

						

						
						

							
							

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