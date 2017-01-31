Kararsız Okur: Resimlere ilham olan edebi eserler ve resim sanatını anlamak

İnsanlık mirasında yer alan tablolar; sırtladıkları fikirleri, duyguları, bazen atmosfer ve tavırları içlerinde bulundukları kültüre yedirirler. Artık bu tabloların adını anmak bile tablolardaki fırça darbelerine işlemiş zihni değerleri masaya sermeye yetmeye başlar. Kültür dokusuna kaynayan resimler, insan zihninde pek çok çanı aynı anda çalabilen kuvvetli etkileriyle edebi eserlerde kullanılmaya çok elverişlidirler. Bazen yazarlar bu tabloları ve tabloların ruhlarını kitaplarının kalbine yerleştirip, dertlerini kanvasın üzerine yatırarak anlatmayı seçerler; bazen de bu tabloların taşıdıklarını tek kelimeyle kitaplarının harçlarına katarlar, sayfalar dolusu kelimeden kurtulurlar ve tabloların sunduğu paketleri kullanırlar.

Tabloların edebi eserleri etkilediği örneklere sıklıkla rastlamak mümkün; dolayısıyla bu ay da dosya konusunun izini takip eden Kararsız Okur'da bu ikişkinin yönünün tersine döndüğü örnekleri paylaştık ve ünlü tablolarak ilham olan edebi eserlerden oluşan bir derleme yaptık. Bu derlemeyi, resim sanatını anlamak isteyenler için kurguladığımız iskelet ile yan yana getirdik.

(Görselin büyük hali için tıklayınız.)

Görsel: Onur Atay