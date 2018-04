Özel Kütüphaneler 7 // Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi

Türkiye’nin ilk özel müzik kütüphanesi olarak kurulan Borusan Müzik Kütüphanesi, uzun yıllar Borusan Sanat’ın İstanbul’da, İstiklal Caddesi’ndeki eski binasında öğrencilere ve müzikseverlere hizmet verdi. 2014 yılında ise kapandı ama arşive ulaşmak halen mümkün. Çünkü Borusan Müzik Kütüphanesi, Borusan Sanat ile İTÜ Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) arasında yapılan bir anlaşmayla 2014 yılından itibaren MİAM’a bağışlandı. Diğer bir deyişle İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi, artık, çok daha kapsamlı bir müzik araştırma merkezi durumunda.





Dr. Erol Üçer tarafından 1999 yılında kurulan Müzik İleri Araştırmalar Merkezi; araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek, müzikal araştırmalar gerçekleştirmek ve sonuçlarını yaymak amacıyla çalışma yürütüyor. 2000 yılında kurulan MİAM Dr. Erol Üçer Müzik Kütüphanesi de bu çalışmalar doğrultusunda koleksiyonunu her geçen gün genişletiyor.





On bine yakın kitap, nadir eserler, notalar ve CD-DVD-plak koleksiyonunun yanı sıra kütüphanede müzik araştırmacıları için çok önemli olan birçok veritabanına ve elektronik kaynaklara da (JSTOR, Grove Music Online, International Index to Music Periodicals, Alexander Street vs) erişim olanağı sağlanıyor. Ayrıca kütüphane bünyesinde araştırmacıların kullanımına açık 6 adet masaüstü bilgisayar ve 8 adet müzik dinleme sistemi bulunuyor.



Kısacası, müzik araştırmacıları için her türlü imkanı sunmaya çalışan ve hatta daha fazlası için projeler de yürüten kütüphaneyle ilgili üzücü gelişmeyse, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin kurucusu ve kuşkusuz en büyük destekçesi Erol Üçer’in 2 Mart 2018’de aramızdan ayrılmış olması. Bu vesileyle, kendisini buradan bir kez daha anıyoruz.





Ayrıntılı bilgi için: www.miam.itu.edu.tr

Fotoğraflar: Pelin Ulca