Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Hümeyra Çalışkan    31-12-2018

						
Satranç Ustaları: Yalnızlık ve Kimlikler Üzerine

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1


						

						

					

					

					

					
					

											

													

						
Kitap önsöz, sonsöz ve kurgunun tamamını oluşturan mektuplardan oluşuyor. Unamuno’nun tanımadığı bir okuyucusu, arkadaşı ile gerçekleştirdiği yazışmalardan bahsediyor. Bu yazışmaların belki de Unamuno’nun romanları ya da nivolaları* için konu veya argüman oluşturabileceğini söylüyor.

						

														
İnsanlardan korkarak ya da ahmaklıklarına tahammül edemeyerek yalnızlığa ve sessizliğe sığınmak mümkün mü, peki bu yalnızlığa ne kadar tahammül edebilir insan? Ya da yalnızlığının sınırlarını belirleyip buna sadık kalabilir mi?
 
Birçoğumuzun Sis romanı ile tanıdığı 20’nci yüzyıl İspanyol edebiyatının en önemli isimlerinden Miguel de Unamuno, Satranç Ustası Don Sandalio’nun Romanı ile okuyucusunu oyun içinde oyun kurduğu bir deneyime davet ediyor.
 
Kitap önsöz, sonsöz ve kurgunun tamamını oluşturan mektuplardan oluşuyor. Unamuno’nun tanımadığı bir okuyucusu, arkadaşı ile gerçekleştirdiği yazışmalardan bahsediyor. Bu yazışmaların belki de Unamuno’nun romanları ya da nivolaları* için konu veya argüman oluşturabileceğini söylüyor.
 
Mektupların yazarı, arkadaşına insanların aptallıklarından kaçmak için hiç kimseyi tanımadığı, kimsenin de onu tanımadığı doğanın, özellikle ağaçların yoldaşlığına sığındığı bir yere gidiyor fakat bu yalnızlık ve içe dönüş uzun sürmüyor, adeta Diyojen’in fıçısındaymışçasına hissettiği bir meşe ağacının kovuğundan çıkarak kendini satranç oynanan bir lokalde buluyor. Dikkatini sadece bir kişi çekiyor: Etrafıyla hiçbir şekilde ilgilenmeyen, gizemli, neredeyse ağzından sadece “şah” sözcüğünün çıktığı Don Sandalio... Don Sandalio oyuna ilahi bestelercesine yoğunlaşır. Kendisini satranç taşlarının ruhlarına onları hareket ettirenlerin ruhlarından daha yakın hisseder. Mektupların yazarı Don Sandalio’ya olan hayranlığını arkadaşı Felipe’ye yazar. Bir taraftan Don Sandalio’nun özel hayatına, kişiliğine duyduğu merakı bastırmaya çalışır. Zihninde hiçbir zaman ahmaklığıyla karşılaşmayacağı kendi Don Sandalio’sunu oluşturur.
 
Unamuno romanında -daha da doğrusu bu uzun öyküsünde- karakterlerine ve kurguya gerçekliğe ve varoluşa dair birçok felsefi düşünceyi incelikle işlemiş. Peki Unamuno’nun satranç ile kurduğu ilişkiyi burada nereye koyabiliriz? Unamuno satranç için “iki kişinin paylaştığı yalnızlık oyunu” diyor ve sonrasında; “Tüm yalnızlar, Felipe, Felipem, birer mahkûmdurlar. Her ne kadar özgür hareket etseler de birer tutukludurlar” diye ekliyor. Stefan Zweig’in Satranç ismiyle bildiğimiz eseri ilk kez 1944 yılında Burhan Aprad tarafından çevrildiğinde Yalnızlık Kâbusu ismiyle yayımlanmış. Zweig’ın Dr. B’sinin yalnızlığı her ne kadar bir tercih olmasa da, onu yalnızlığından kurtarıp hayata bağlayan satrançtır. Aslında Zweig ve Unamuno’nun kitaplarının tek ortak noktası “yalnızlık” vurgusu değil fakat şimdilik kitabı okuyacaklara bu kadar ön bilgi yeterli, okuyucu sonsözü okuduğunda Unamuno’nun oyun içinde oyununu bir nebze çözmüş olacaktır.
 
UNAMUNO OKUMAK ÜZERİNE
 
Unamuno’nun eserlerinin okuma serüveninde okuyucuya da iş düşüyor. Biçimsel olarak farklılığının yanı sıra kurgusal derinlik ve üzerine düşünülmesi gereken metaforlar da eklenir. Okuyucu üzerine düşeni yapmalıdır, örneğin; Sis romanında olduğu gibi Satranç Ustası Don Sandalio’nun Romanı’nında da önsöz ve sonsözü okumadan okuyucuda taşlar yerine oturmayacaktır. Unamuno adeta okuyucuyla konuşur. Okuyucuyu önsözüyle kitaba hazırlar, yol gösterir, sonsözüyle de okuyucunun zihnindeki eksik parçaları yerine koyar. Bulmaca tamamlanır.
 
 
Unamuno’nun türettiği ve kullandığı bir sözcük, kurallarını kendisinin belirlediği romana benzer bir edebi tür.
 
 
SATRANÇ USTASI DON
SANDALİO’NUN ROMANI
Miguel de Unamuno
ÇEV: İsmail Yerguz
KETEBE YAYINLARI 2018
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Gözünü Uzaya Dikenler

						
Nasa’nın yıllar sonra Mars’a yolladığı uzay aracı InSight, geçtiğimiz günlerde Mars’a iniş yaptı. Birçok bilimkurgu eserine, sinema filmine konu olan, diğer gezegenlerden farklı olarak insanlığın gözünde çok daha gizemli bir konuma sahip olan Mars, ulaşılmazlığını hâlâ koruyor.
 

						
					

					

					

										

					

						
Dede Korkut İle İlgili Çalışmalar Yeterli mi?

						
Türk destanlarının başında gelen Oğuzname, bilinen ismiyle Dede Korkut destanları, klasik bir destan hüviyetinden çok bir milletin nasıl yaşadığını, nelere inandığını, nasıl erdemlere ve zaaflara sahip olduğunu söyleyen metinlerden oluşuyor. Dede Korkut’u farklı kılan ise yaşanan vakaları havada bırakmaması ve mutlaka bir çözüm sunması.

						
					

					

					

										

					

						
Mağlubiyet Karinesi

						
Sadece kaybedenlerin kazanabileceği savaşlar vardır. Yaralarını sarmayan aksine onları bin bir ihtiramla saklayan insanların kazandığı savaşlar... Kazanmak, kaybetmek yerine göre ters yüz olabilir. Hayat, zamanın eleğinde sürekli değişen bir gerçekliğin görüntüleriyle selamlar bizi. Öyle ya da böyle.

						
					

					

					

										

					

						
Beden Ruha İhanet Ettiğinde

						
Hilmi Ziya Ülken (1901-1974), Türkiye’de sosyolojik düşüncenin evriminde çok kıymetli bir isim. Eserlerinde, sosyolojinin ne olduğunu, diğer bilimlerden nasıl ayrıştığını kanıtlama çabasını izleriz. Sosyolojinin epistemolojik temellerini, yöntemsel araçlarını, kavramlarını oturtma, kurumsallaştırma derdinde olmuştur. Sosyolojiyi, felsefi dönüşümün içinde açıklamaya çalışır.

						
					

					

					

									

			

		
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Bahaeddin Özkişi’nin 'Göç Zamanı' Kitabı Hakkında Konuşulacak

					

				

				
				

					
“Şems ile Mevlana” Tiyatrosu

					

				

				
				

					
Bir Öykücü Bir Öykü: Ömer Seyfettin - İlk Namaz Öyküsü

					

				

								
				

					
Yusuf Tosun Mehmet Akif Ersoy'u Anlatacak

					

				

								
				

					
Türk Edebiyatı Vakfı'nda “Babalar ve Oğullar Metaforuyla Asım’a Bakmak” Konferansı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Ay Tiradı

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						3 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						4 - Odlar Diyarının Kuzgunu: Elçin Efendiyef!
						
					
					
				

																

						5 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap