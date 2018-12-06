İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şubesi iş birliğiyle düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat Festivali", 10 Aralık'ta başlayacak. "Yazmak ve Yaşamak" teması altında çok sayıda panel, söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yapılacağı festival, Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşecek.

Yazar Sevinç Çokum'un "Onur Konuğu" olarak yer alacağı festivalin, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından yönetilecek ilk oturumunda, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair, yazar Ali Ural ve yazar Mustafa Özel konuşmacı olarak yer alacak. Festivalde Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin Karakoç, İsmet Özel ve Kamil Eşfak Berki özel oturumlarının yanı sıra, onur konuğu Sevinç Çokum için de iki oturumlu özel bir program gerçekleştirilecek. "Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan" belgeselinin galası da festival kapsamında yapılacak.

Altı gün sürecek olan festival kapsamında, "Onur Ödülü", "Roman Ödülü", "Hikaye Ödülü", "Şiir Ödülü" ve "Deneme Ödülü" takdim edilecek. Festival, 15 Aralık'ta sona erecek.