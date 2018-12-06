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    06-12-2018

						
10. İstanbul Edebiyat Festivali Başlıyor

						

							
							

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şubesi iş birliğiyle düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat Festivali", 10 Aralık'ta başlayacak. "Yazmak ve Yaşamak" teması altında çok sayıda panel, söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yapılacağı festival, Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşecek.
 
 
Yazar Sevinç Çokum'un "Onur Konuğu" olarak yer alacağı festivalin, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından yönetilecek ilk oturumunda, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair, yazar Ali Ural ve yazar Mustafa Özel konuşmacı olarak yer alacak. Festivalde Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin Karakoç, İsmet Özel ve Kamil Eşfak Berki özel oturumlarının yanı sıra, onur konuğu Sevinç Çokum için de iki oturumlu özel bir program gerçekleştirilecek. "Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan" belgeselinin galası da festival kapsamında yapılacak.
 
 
Altı gün sürecek olan festival kapsamında, "Onur Ödülü", "Roman Ödülü", "Hikaye Ödülü", "Şiir Ödülü" ve "Deneme Ödülü" takdim edilecek. Festival, 15 Aralık'ta sona erecek.
						

						

						
						
												

							
							

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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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