1950’ler Türkiye’sinde edebiyatın izini sürmek…

Aslı Uçar’ın Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle yayımlanan “1950’ler Türkiye’sinde Edebiyat Dergileri” kitabı Türk edebiyatının geçmişini Hisar, Mavi, Pazar Postası, Varlık ve Yeditepe gibi her biri büyük değer taşıyan edebiyat dergilerinin ışığında değerlendirmek isteyenler için bir kaynak niteliğinde. Türkçe’nin hem düzyazı hem şiir bakımından en bereketli dönemlerinden birini ele alan kitap her biri Türk edebiyatı tarihi için büyük değer taşıyan Varlık, Mavi, Hisar, Pazar Postası ve Yeditepe gibi dergiler arasında geziniyor. Okurlar kitabın sayfalarında Can Yücel’den Nurullah Ataç’a, Orhan Kemal’den Attilâ İlhan, Tarık Buğra’ya, Mehmet Çınarlı ve Peyami Safa’ya kadar pek çok usta isimle karşılaşıyorlar. Yazarların birbirini destekleyen, iğneleyen zaman zaman kişisel polemiklere varan sertlikte tartışmaları edebiyatın en ateşli dönemine tanıklık etmemizi sağlıyor.