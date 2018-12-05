DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen "3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Sinema sanatının başarılara sebep olduğu kadar, yıkımlara yol açtığı durumlar da olduğunu ve bunun çaresinin bulunması gerektiğini belirten TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, “Her şeyde olduğu gibi sinemada da ekonomik durumu gözeterek hareket etme zorunluluğu var. Ekonomik olmadığınız her noktada israfla bir tüketim yaratırsınız, bu tüketim, hepimizin hazinesi olan bu dünyada bir şeyleri alıp götürür.” diye konuştu. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise bu coğrafyada anlatılması gereken birçok hikâyenin var olduğunun altını çizerek, "Şükürler olsun artık hikâye yazarlarımız var.” dedi.

Genç yönetmenleri gelecekte yeni üretimler yapmaları yönünde teşvik etmeyi ve yeni yönetmenlere dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın "İlk Film" kategorisinde ödülü "Suç Unsuru" adlı yapımla Süleyman Arda Eminçe aldı. "İlk Senaryo Ödülü" kategorisinde "İstasyonlar" adlı projesiyle Nisa Yıldırım'a birincilik, "Yağmur Gelin" adlı senaryosuyla Hüseyin Özden'e ikincilik, "Zarokbum" senaryosuyla Ayten Yetimoğlu ile "Kayıp" senaryosuyla Sevra Baklacı'ya üçüncülük ödülü verildi.