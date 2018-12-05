Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    05-12-2018

						
3. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Ödülleri Verildi

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen "3. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın ödülleri törenle sahiplerini buldu.
 
Sinema sanatının başarılara sebep olduğu kadar, yıkımlara yol açtığı durumlar da olduğunu ve bunun çaresinin bulunması gerektiğini belirten TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, “Her şeyde olduğu gibi sinemada da ekonomik durumu gözeterek hareket etme zorunluluğu var. Ekonomik olmadığınız her noktada israfla bir tüketim yaratırsınız, bu tüketim, hepimizin hazinesi olan bu dünyada bir şeyleri alıp götürür.” diye konuştu. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise bu coğrafyada anlatılması gereken birçok hikâyenin var olduğunun altını çizerek, "Şükürler olsun artık hikâye yazarlarımız var.” dedi.
 
Genç yönetmenleri gelecekte yeni üretimler yapmaları yönünde teşvik etmeyi ve yeni yönetmenlere dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın "İlk Film" kategorisinde ödülü "Suç Unsuru" adlı yapımla Süleyman Arda Eminçe aldı. "İlk Senaryo Ödülü" kategorisinde "İstasyonlar" adlı projesiyle Nisa Yıldırım'a birincilik, "Yağmur Gelin" adlı senaryosuyla Hüseyin Özden'e ikincilik, "Zarokbum" senaryosuyla Ayten Yetimoğlu ile "Kayıp" senaryosuyla Sevra Baklacı'ya üçüncülük ödülü verildi.
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Şairlerinin Kaleminden Mısralar Müzayedede Edebiyatseverleri Bekliyor

						
Cumhuriyet dönemi şairleri Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabri Esat Siyavuşgil'in kaleme aldığı, bugün tarihi nitelik kazanmış şiirleri ve mektupları, Ata Müzayede'de online satışa sunuldu.
 

						
					

					

					

										

					

						
Tuluyhan Uğurlu Yeniden İstanbul Deniz Müzesi'nde

						
Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Deniz Müzesi konserini yoğun istek üzerine tekrar ediyor. Sevilen piyanistin son konseri Türkiye’nin en kapsamlı denizcilik müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleşecek.
 

						
					

					

					

										

					

						
10. İstanbul Edebiyat Festivali Başlıyor

						
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şubesi iş birliğiyle düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat Festivali", 10 Aralık'ta başlayacak. "Yazmak ve Yaşamak" teması altında çok sayıda panel, söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yapılacağı festival, Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşecek.
 

						
					

					

					

										

					

						
İBB Şehir Tiyatroları’ndan “Felatun Bey ile Rakım Efendi”

						
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Selçuk Soğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği “Felatun Bey İle Rakım Efendi” adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Şairlerinin Kaleminden Mısralar Müzayedede Edebiyatseverleri Bekliyor

					

				

				
				

					
Tuluyhan Uğurlu Yeniden İstanbul Deniz Müzesi'nde

					

				

				
				

					
10. İstanbul Edebiyat Festivali Başlıyor

					

				

								
				

					
İBB Şehir Tiyatroları’ndan “Felatun Bey ile Rakım Efendi”

					

				

								
				

					
3. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın Ödülleri Verildi

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Selim İleri ile edebiyat ve hayat hakkında

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Bir Ailenin En Uzun Yüzyılı 

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

																

						4 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap