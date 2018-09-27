Doppler'in yazarı Erlend Loe İstanbul'a geliyor

Erlend Loe’nin Yapı Kredi Yayınları etiketiyle Türkçeye Dilek Başak tarafından kazandırılan Doppler ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu kitapları büyük ilgi görmüştü. Uluslararası arenada da hicivci üslubuyla dikkat çeken Norveçli yazar, Yapı Kredi Yayınları’nın yeni sezon etkinlikleri kapsamında İstanbul’da edebiyatseverlerle buluşacak.
Erlend Loe, 2 Ekim Salı günü 16.30-18.00 arasında İstiklal Caddesi’ndeki YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitaplarını imzalayacak ve 18:30’dan itibaren de Ayşe Erbulak’la birlikte Loca’da bir söyleşiye katılacak. Birbirini tamamladığı söylenebilecek Doppler ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu’nda benzer temaları takip eden Loe ile gerçekleştirilecek söyleşi, absürdlük, umutsuzluk ve kaçış gibi kavramlar üzerinden ilerleyecek.
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