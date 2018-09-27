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    27-09-2018

						
Doppler'in yazarı Erlend Loe İstanbul'a geliyor

						

							
							

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Erlend Loe’nin Yapı Kredi Yayınları etiketiyle Türkçeye Dilek Başak tarafından kazandırılan Doppler ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu kitapları büyük ilgi görmüştü. Uluslararası arenada da hicivci üslubuyla dikkat çeken Norveçli yazar, Yapı Kredi Yayınları’nın yeni sezon etkinlikleri kapsamında İstanbul’da edebiyatseverlerle buluşacak. 

Erlend Loe, 2 Ekim Salı günü 16.30-18.00 arasında İstiklal Caddesi’ndeki YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitaplarını imzalayacak ve 18:30’dan itibaren de Ayşe Erbulak’la birlikte Loca’da bir söyleşiye katılacak. Birbirini tamamladığı söylenebilecek Doppler ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu’nda benzer temaları takip eden  Loe ile gerçekleştirilecek söyleşi, absürdlük, umutsuzluk ve kaçış gibi kavramlar üzerinden ilerleyecek.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Doppler'in yazarı Erlend Loe İstanbul'a geliyor

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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