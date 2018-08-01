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    01-08-2018

						
IKEA ve Man Booker işbirliğiyle bir okuma odası!

						

							
							

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Dünyanın her yerinde aynı mobilyaları görüyorsak ve onların bol sessiz harfli modellerini ezbere biliyorsak, bunun müsebbibi IKEA’dan başkası değil. Kaybolan vidalar, bir türlü birleşmeyen parçalarla epey ah alan bu İsveç firması uzunca bir süredir hayatımızın parçası olmuş durumda.

IKEA’nın İngiltere’de Man Booker ile birlikte giriştiği proje, bu küresel deve kanımızın az da olsa ısınmasına sebep olabilir. 

Firmanın Wembley’de bulunan mağazasındaki okuma odasının artık yeni bir düzeni var. Klasikleşmiş kitaplık modelleriyle bezeli bu okuma odası, bir süreliğine, ziyaretçilerin 2018 Man Booker uzun listesinde yer alan 13 kitabı okuyabildiği özel bir kütüphane haline getirilmiş. İşin güzel kısmı, ziyaretçiler kitaplardan birini alıp eve götürebiliyor!
 
 

Bu sene edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Man Booker için yarışacak 13 kitapla ilgili haberimize de göz atabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Communicate Magazine
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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