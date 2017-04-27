İlk Edebiyat Bursu Hüseyin Kıran'ın oldu

İstanbul Telif Ofisi ve Gümüşlük Akademisi tarafından, 2017 yılı itibaren yazar ve çevirmenler için düzenlenen Edebiyat Bursu'nun ilk sahibi Hüseyin Kıran oldu. Sırma Köksal, Latife Tekin ve Barbaros Altuğ'dan oluşan seçici kurul, yaratısıyla yerleşik algıları kırma yolunu seçerek, her üretimiyle yeni bir dünya yaratabilen yazar ve şair Hüseyin Kıran'ı 10.000 TL'lik ilk Edebiyat Bursu'na değer gördü.

Edebiyatçı veya çevirmenin üretim sürecine destek olmak amacıyla verilen Edebiyat Bursu her yıl danışmanlar kurulunun önereceği isimlerden en az bir edebiyatçı veya çevirmene karşılıksız olarak sunulacak. Gümüşlük Akademisi Vakfı Edebiyat Bursu'nun danışmanlar kurulu, aralarında Faruk Duman, Tankut Aykut, Latife Tekin, İsmail Gezgin, Barbaros Altuğ, Sırma Köksal'ın bulunduğu isimlerden oluşuyor.