İsveçli yazarlar "korsan" bir Nobel Ödülü vermeyi planlıyor

Nobel Edebiyat Ödülü'nü takdim eden İsveç Akademisi, geçtiğimiz aylarda bir taciz skandalının odağında yer almış, kendi içinde bölünmüş ve nihayetinde hayli radikal bir karar alınarak bu seneki ödül töreni iptal edilmişti.

Guardian'ın haberine göre, Akademi'nin yaşanan skandala karşı tavrını eleştiren yaklaşık 100 kadar İsveçli yazar, gazeteci ve oyuncu "Yeni Akademi" adı altında kendi ödül komitesini kurmaya karar verdi. Komite, Aralık ayında kendi ödülünü açıklayacak ve ardından dağılacak.

Komite, ülkedeki tüm kütüphanecileri ödül için aday önermeye davet ediyor. Ödüle aday gösterilecek yazarların, en az iki kitap yazmış olması ve "tüm dünya insanlarının öyküsünü anlatması" şartı aranıyor. Adaylar belirlendikten sonra kazanan yazar halk oylamasıyla belirlenecek.

Yeni Akademi'nin varlık amacı, yaptıkları duyuruyla şöyle dile getirildi: "Yeni Akademi'yi, edebiyatın ve genel olarak kültür dediğimiz şeyin, demokrasiyi, şeffaflığı, empatiyi, saygıyı öne çıkarıp, önyargıları, kibri, cinsiyetçi davranışları kırması gerektiğini hatırlatmak üzere kurduk. İnsani denilen değerlerin giderek daha çok sorgulandığı bir çağda, edebiyatın baskıcı rejimlere ve hasıraltı etme kültürüne karşı sesini daha da gür çıkarması gerektiğine inanıyoruz."