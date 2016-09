Jonathan Safran Foer'den 11 yıl sonra yeni roman

2000'li yılların başında adından en çok söz ettiren yazarlarından biri de Jonathan Safran Foer'di kuşkusuz. Kitapları Türkiye'de de Siren Yayınları tarafından basılan Foer ilk büyük çıkışını Her Şey Aydınlandı adlı ilk romanıyla 2002 yılında yapmış ve bu kitap yazara dünya çapında bir ün sağlamıştı. Foer'in yükselişi 11 Eylül saldırılarını küçük bir çocuğun gözünden anlatan ve 2005 yılında yayınladığı Aşırı Gürültülü ve İnanılmaz Yakın adlı romanıyla devam etti. Ancak sonrasında yazar açısından bir durgunluk dönemi başlamış; vejetaryenlik hakkındaki görüşlerine yer verdiği Hayvan Yemek adlı kurgu dışı kitabı ve Tree of Codes adlı öyküsü dışında bir şey yayımlamamıştı. Görünüşe bakılırsa bu durgunluk dönemi sona ermiş görünüyor, zira Jonathan Safran Foer tam 11 yıl sonra Here I Am adlı üçüncü romanıyla geri döndü.

Jonathan Safran Foer bu yeni romanıyla hikayelerinin arka planını süsleyen New York'tan ayrılıyor ve memleketi Washington'a geri dönüyor. Romanın merkezinde Washington'un elit semtlerinden birinde yaşayan Jacob ve Julia Bloch çifti var. Foer, Amerikalı bir Yahudi olmanın ve Amerikalı Yahudilerin İsrail ile kurduğu bağların izini sürüyor.

Farrar, Straus and Giroux adlı yayıncı tarafından basılan kitabın satışa çıkar çıkmaz çok satanlar listesine girdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Kaynak: The New York Times