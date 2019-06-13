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    13-06-2019

						
Kutsal mekanların paylaşımı üzerine… 

						

							
							

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Akdeniz, Orta Doğu ve Balkanlar’da üç semavi dinin bir aradalığına dair yapılan antropolojik ve tarihsel araştırma projesi “Paylaşılan Kutsal Mekânlar” Paris, Marakeş ve New York’tan sonra Depo İstanbul’da. İç içe geçmiş mekân ve pratiklerin, sembol ve figürlerin öne çıkarıldığı sergi gittiği her şehirde yeni bir biçim, içerik ve bağlam kazandığı için izleyiciyi kendi içinde bir “hac yolculuğu”na çıkarıyor. Güncel sanat, fotoğraf, etnografik malzeme ve dijital medyayı bir araya getiren sergi, hac ve kutsalı paylaşmanın çok duyulu deneyimini, konu edilen coğrafyalardaki kutsal mekanların ve manzaraların görsel olarak etkili boyutunu ve İstanbul’un dinsel çeşitlilik ve bir aradalık geçmişinin zengin ve çok katmanlı yapısını aydınlatıyor. Sergi 14 Temmuz’a kadar Depo İstanbul’da izlenebilir.
						

						

						
						
												

							
							

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Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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