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    26-07-2018

						
Leylâ Erbil'in kişisel arşivi dijital ortama aktarılıyor

						

							
							

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Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Merkezi, pek çok konferans, yazar buluşması ve disiplinlerarası çalışmanın yanı sıra, Leylâ Erbil'in kişisel arşivine de ev sahipliği yapıyor. 

Nâzım Hikmet Merkezi'nin, yine Boğaziçi bünyesinde yer alan Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi ile ortak yürüttüğü çalışma, Leylâ Erbil'in özel yazışmalarını, 40 kadar defterini, kişisel fotoğraflarını, evrak ve gündelik nesnelerini de barındıran bu özel koleksiyonu dijital ortama aktarma amacı güdüyor.
 
 
Erbil'in dönemdaşı olan pek çok yazar hakkındaki görüşlerini de içeren bu değerli koleksiyonun 2 yıl içinde tamamıyla dijitalleştirilmesi planlanıyor. Arşivde yer alan Demir Özlü, Nermin Menemencioğlu, Necmi Sönmez, Nedim Gürsel, Erden Kıral gibi yazar ve sanatçıların mektupları, özellikle 1950-90 arasındaki dönemin edebi, sanatsal ve siyasal nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyor.
 
 
"Kişisel Arşivi Işığında Leylâ Erbil'in Edebi Dünyası" başlıklı projenin Leylâ Erbil edebiyatının yeniden değerlendirilmesi ve Türk edebiyat tarihinin belirli bir dönemine yeni bilgilerle katkı sunulması açısından önemine vurgu yapılıyor.

 
 
 
 
 
 
Ayrıntılı bilgi için:



Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi



Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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