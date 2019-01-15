Nazım Hikmet doğum gününde anılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Nâzım Hikmet’i 117. yaşında anmak, şairin edebiyat ve sanat dünyasındaki ilişkilerini aktarmak üzere “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar” paneli düzenliyor. 15 Ocak, Salı günü saat 14.00’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Toplantı Salonu’nda başlayacak ve iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan panelde Nâzım Hikmet’in Orhan Kemal, Kemal Tahir, Aleksandr Fadeyev, Necip Fazıl, Memet Fuat ve Vsevolod Meyerhold’la ilişkileri, uluslararası edebiyat ve sanat çevrelerinde oynadığı rol tartışılacak.