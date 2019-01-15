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    15-01-2019

						
Nazım Hikmet doğum gününde anılıyor

						

							
							

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Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Nâzım Hikmet’i 117. yaşında anmak, şairin edebiyat ve sanat dünyasındaki ilişkilerini aktarmak üzere “Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar” paneli düzenliyor. 15 Ocak, Salı günü saat 14.00’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Toplantı Salonu’nda başlayacak ve iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan panelde Nâzım Hikmet’in Orhan Kemal, Kemal Tahir, Aleksandr Fadeyev, Necip Fazıl, Memet Fuat ve Vsevolod Meyerhold’la ilişkileri, uluslararası edebiyat ve sanat çevrelerinde oynadığı rol tartışılacak.
						

						

						
						
												

							
							

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Nazım Hikmet doğum gününde anılıyor

					

				

				
				

					
Türk Edebiyatında Tiryakilik: Ehlikeyfin Enfiyesi paneli 

					

				

								
				

					
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Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
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Ibn Haldun’un Mukaddime’de üzerinde durduğu çevrenin ve yaşanılan şehrin insan üzerindeki etkisi, modern yazarların ve düşünürlerin de peşini bırakmamış bir tartışmanın konusudur. Walter Benjamin meşhur kitabı Pasajlar’da 19. yüzyıl Paris’inden ve Charles Baudelaire’in şiirlerinden yola çıkarak erken modernizmin izlerini sürer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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