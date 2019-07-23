Müzede Sahne’de Beckett okumaları

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla başlattığı ve büyük bir ilgiyle takip edilen “Müzede Sahne” etkinliğinin üçüncüsü, bu yıl 24-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor! Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğini üstlendiği ve her yıl belli bir tema üzerinden gösteri sanatları alanından seçki sunan Müzede Sahne’nin bu yılki teması “Şiirselleşmiş Beden” olarak belirlendi. 5 gün boyunca pek çok farklı gösterinin olacağı etkinlikler arasında 25 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleştirilecek “Absürdün Şiirsel Bedende ve Beden olarak Kentte Varoluşu / İstanbul’da Beckett Okumaları” dikkat çekiyor. Samuel Beckett üzerine çalışmaları bulunan akademisyen, yazar Selvin Yatır’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede Samuel Beckett'in Mercier ile Camier romanından bir bölüm, diyaloğun, yürüme, gezinme, kat etme edimleriyle ilişkili olarak nasıl kullanıldığı irdelenecek.