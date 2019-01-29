Nermin Yıldırım’ın Misafir’i Books at Berlinale’de

Yaşlı Adamın Savaşı ile ünlenen, Amerikan Bilimkurgu ve Fantezi Yazarları Topluluğu’nun Hugo ödüllü eski başkanı John Scalzi’nin uzun süredir beklediğimiz Sendrom (Lock In) serisi ilk kitabıyla Türkçede. Yaşlı Adamın Savaşı serisinden farklı bir evrende geçen bu seride yazar bize yeni bir geleceğin ve o gelecekteki tehlikelerin kapısını aralıyor.