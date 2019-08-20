OKUYAY Platformu Çizgi ve Sahaf Günleri’nde

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hibesiyle hayata geçirdiği OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), KADFEST Çizgi ve Sahaf Günleri’ne katılıyor. 22-27 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenen festivalde; OKUYAY Konuşmaları kapsamında “Çizgi Romanın Okuma Kültürüne Katkısı” ve “Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı” başlıklı iki panel gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu, İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesindeki standında festival süresince ziyaretçilerini ağırlayacak. OKUYAY Konuşmaları kapsamında gerçekleştirilecek panellerin ilki; 23 Ağustos Cuma günü 16.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Kadıköy Lisesi Atölye Alanı’nda düzenlenecek. Moderatörlüğünü Sevengül Sönmez’in üstlendiği Çizgi Romanın Okuma Kültürüne Katkısı başlıklı panelin konuşmacıları Gerekli Şeyler Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Alişan Cengiz ve çizgi roman araştırmacısı, yazarı ve akademisyen Ümit Kireçci olacak. Panelde “Çizgi romanlar okuma alışkanlığımızı geliştiriyor mu? Çizgi romanların okuma kültürüne katkısı sandığımızdan daha çok mu?” gibi sorulara yanıt aranırken çizgi romanın, çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığına katkısı gibi konular da tartışılacak. 25 Ağustos Pazar akşamı 19.00-20.20 saatleri arasında İstanbul Kadıköy Lisesi Etkinlik Alanı’nda, OKUYAY Konuşmaları kapsamında düzenlenecek ikinci panelin konukları ise sahaflar Ümit Nar ve Bengi Berksoy olacak. Sevengül Sönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı başlıklı panelde; sahafların okuma kültürünün genişlemesi ve yaygınlaşmasındaki katkısı konuşularak eski zamanların kitaplarına ve okuma alışkanlıklarına bir yolculuk yapılacak.