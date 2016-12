SabitFikir 2016'nın öne çıkan 50 romanını seçti!

E-postalar, telefon konuşmaları ve bir süre sonra yapboza dönen tablo çalışmaları sonucunda (yorgun ve) gururluyuz. İşte 2016 yılının "öne çıkan" 50 romanı!



Söz konusu liste, bu yıl içinde basılan binlerce roman arasından hangilerinin “öne çıktığını” (en çok okunan, en çok satan, en çok sevilen, belki hayal kırıklığı yaratan ya da beklentileri karşılayamayan ama hakkında en çok tartıştığımız romanları kapsayan bir ifade olarak “öne çıkan”) göstermek için hazırlandı. Bu yıla dair bir bellek oluşturmak niyetiyle. Ama, mutlak anlamıyla "en iyi"leri göstermek amacıyla, hiç değil. Çünkü, edebiyatın içinde nefes alan bir ekip olarak, yazının numaralanıp sıralanamayacağını, dışarda kalanın içeridekinden pek çok açıdan daha iyi olabileceğini; içeride olanın bile hakkaniyetle değerlendirilemeyeceğini ve hatta belki de, dışarıda kalan o bir tanecik romanın gelecek yüzyıllara kalacak yegane yapıt olma olasılığını barındırdığının farkındayız elbette.

Yerli romanların ağırlığı

Yılın öne çıkan romanlarını belirlemede altıncı yılımız. Geriye dönüp baktığımızda, ilk iki yılın listesinde telif romanlar ile çeviri romanların neredeyse eşit sayıda yer aldıklarını görmüştük. Sonraki yılların listelerinde ise, özellikle ilk sıralarda yerli romanların bir ağırlığı vardı; benzer bir durum, 2016 listesi için de geçerli. Listenin genelinde çeviri romanların sayısı daha fazla olmasına rağmen, ilk sıralarda yine yerli romanlar yer alıyor çoğunlukla.





Şu Finnegans Wake "meselesi"



Serileriyle geçen yılın çokça konuşulanları arasında yer alan Elena Ferrante ve Karl Ove Knausgaard, bu yıl da “devam” kitaplarıyla listedeler. (Gerçi Ferrante, daha çok, gerçek kimliğine dair haberler nedeniyle ön plana çıktı.) Ama bu yılın asıl “mesele”lerinden biri, hiç kuşkusuz, Finnegans Wake’di. Daha doğrusu onun Türkçedeki yolculuğu. James Joyce’un şimdiye kadar çok az dile çevrilebilmiş bu kitabının, birbirine yakın sayılabilecek tarihlerde iki farklı Türkçe çevirisi yayımlandı. Açıkçası bizim listemizde de bir karışıklığa sebep oldu! Seçimi yapan isimlerden bazıları Aylak Adam’ın yayımladığı Finneganın Vahı’nı, bazıları da Sel Yayıncılık’ın yayımladığı Finnegan Uyanması’nı seçerken, doğrudan Finnegans Wake yazanlar da vardı. Her ne kadar Finnegan Uyanması, yayımlanma tarihi olarak bu listenin kapsamı dışında kalmış olsa da, bu yılın farklı yönleriyle en çok tartışılan bu konusuna Finnegans Wake adı altında, genel bir çerçeve içinden bakmak gerektiğini düşünerek her iki çeviriyi de bir arada değerlendirme kararı aldık.



Son bir not: 1 Kasım 2015 ile 1 Kasım 2016 tarihleri arasında yayımlanmış 50 romanı, 63 isim belirledi. Herkes kendi 10 kitabını önerdi ve ortaklıklar üzerinden, ortaya bu liste çıktı. Yani seçicilerin her biri, tüm listeden sorumlu değil. Hatta, belki de, bir seçicinin hiç mi hiç beğenmediği bir kitap bu listeye en tepeden girmiş olabilir. Ne ki, bu bizim gözümüzde, kaçınılması gereken bir durum değil.

1. Kuşlar Yasına Gider - Hasan Ali Toptaş - Everest Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





2. Kırmızı Saçlı Kadın - Orhan Pamuk - YKY





3. Finneganın Vahı - James Joyce, Çev. Umur Çelikyay Aylak Adam ve Finnegan Uyanması - James Joyce, Çev. Fuat Sevimay - Sel Yayıncılık





4. Öyle miymiş? - Şule Gürbüz - İletişim Yayıncılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





5. Körburun - Hikmet Hükümenoğlu - Can Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)



6. Âşık Bir Adam - Karl Ove Knausgaard, Çev. Ebru Tüzel Haydar Şahin - Monokl (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





7. Sincaplı Gece - Cem Akaş - Can Yayınları





8. Ucunda Ölüm Var - Kemal Varol - İletişim Yayıncılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





9. Merhume - Murat Uyurkulak - April Yayıncılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





10 Kalabalıkta Yüzler - Valeria Luiselli, Çev. Seda Ersavcı - Siren Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





11. Seyrek Yağmur - Barış Bıçakçı - İletişim Yayıncılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





12. Doppler - Erlend Loe, Çev. Dilek Başak - YKY (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





13. Sputnik Sevgilim - Haruki Murakami, Çev. Ali Volkan Erdermir - Doğan Kitap





14. Puşkin Tepeleri - Sergey Dovlatov, Çev. Ayşe Hacıhasanoğlu - Jaguar Kitap (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





15. Yaşamak - Yu Hua, Çev. Bahar Kılıç - Jaguar Kitap (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)



16. Unutkan Ayna - Gürsel Korat - YKY





17. Amerikana - Chimamanda Ngozi Adichie, Çev. Zeynep Çiftçi Kanburoğlu - Can Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)



18. Berber - Tayfun Pirselimoğlu - İletişim Yayıncılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





19. Öğle Yemekleri - Evelio Rosero, Çev. Seda Ersavcı - Can Yayınları





20. Ordular - Evelio Rosero, Çev. Süleyman Doğru - Can Yayınları





21. Çerçeve - Rachel Cusk, Çev. Lale Akalın - YKY (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





22. Gölge - İsmail Güzelsoy - Doğan Kitap





23. Kalan - Tom McCarthy, Çev. Çiğdem Erkal İpek - Jaguar Kitap (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





24. Çember - Dave Eggers, Çev. Handan Balkara - Siren Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)



25. Tersane - Juan Carlos Onetti, Çev. Suna Kılıç - Alef (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





26. 33 Devrim - Canek Sánchez Guevara, Çev. Seda Ersavcı - Encore

27. Müptezeller - Emrah Serbes - İletişim Yayıncılık





28. Dublinesk - Enrique Vila-Matas, Çev. Pınar Aslan - İthaki Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





29. Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet - Murat Gülsoy - Can Yayınları





30. Gözyaşı Konağı - Şebnem İşigüzel - İletişim Yayıncılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





31. Yetenek - Vladimir Nabokov, Çev. Sabri Gürses - İletişim Yayıncılık





32. Zift - İsahag Uygar Eskiciyan - Sel Yayıncılık





33. Kadife Bey - Richard Skinner, Çev. Yusuf Eradam - Kara Plak (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)







34. Bitik Adam - Giovanni Papini, Çev. Sinem Carnabuci - Monokl





35. Karanlık Çağ - Murat Başekim - Olasılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)







36. Basit Bir Hikâye Virgül Yüz Sayfa - Peter Esterhazy, Çev. Gül Benderli - Everest Yayınları





37. Kibritleri Çok Seven Küçük Kız - Gaétan Soucy, Çev. Aysel Bora - Can Yayınları





38. Karnaval - Rawi Hage, Çev. Avi Pardo - Everest Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





39. Günün Birinde - Yavuz Ekinci - Doğan Kitap





40. Barış Makinesi - Özgür Mumcu - April Yayıncılık (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





41. Karakol Cinayetleri - Armağan Tunaboylu - Maceraperest Kitaplar (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)

42. Finkler Sorunu - Howard Jacobson, Çev. Giray Türkmen - Pegasus Yayınları





43. Çocuk Yasası - Ian McEwan, Çev. Roza Hakmen - YKY





44. Kayıp Kızın Hikâyesi - Elena Ferrante, Çev. Eren Yücesan Cendey - Everest Yayınları





45. Pazartesi Cumartesiden Başlar - Arkadi ve Boris Strugatski, Çev. Hazal Yalın - İthaki Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)







46. Arcturus'a Yolculuk - David Lindsay, Çev. Çağlar Kök - İthaki Yayınları (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)







47. Kafamdaki Hayaletler - Paul Tremblay, Çev. Zeliha Babayiğit - Numen (SabitFikir'de yayınlanan ilgili yazı için tıklayın!)





48. Sessiz Ricat - Şahan Şahnur - Aras Yayıncılık





49. Prater’in Menekşesi - Christopher Isherwood, Çev. Betül Kadıoğlu - YKY





50. 4 Hane 1 Teslim - Eyüp Aygün Tayşir - İletişim Yayıncılık

Kimler seçti?





A. Ömer Türkeş, Abbas Bozkurt, Adalet Çavdar, Ahmet Ergenç, Alican Saygı Ortanca, Ani Ceylan Hazinedar, Arzu Erol, Asuman Kafaoğlu-Büke, Aydın Baran Gürpınar, Aykut Ertuğrul, Aysu Önen, Bâki Ayhan T., Behçet Çelik, Behlül Dündar, Berrak Göçer, Burcu Arman, Burcu Bayer, Can Semercioğlu, Cem İleri, Cem Tunçer, Cenk Gündoğdu, Ceyhan Usanmaz, Çimen Günay Erkol, Darmin Hadzibegoviç, Derviş Şentekin, Ece Karaağaç, Egem Atik, Emre Bayın, Eray Ak, Esra Ertan, Faruk Duman, Fatih Altuğ, Gökçe Gündüç, Hakan Bıçakcı, Halil Türkden, Hande Öğüt, İpek Şoran, Kıvanç Koçak, Levent Cantek, Mehmet Erkurt, Mehmet Said Aydın, Mert Tanaydın, Merve Ünsal, Murat Can Aşlak, Mustafa Çevikdoğan, Müge Karahan, Nazan Maksudyan, Nilay Kaya, Oğuz Eren, Onat Bahadır, Özge Uysal, Seçil Epik, Seda Ateş, Seda Ersavcı, Seval Şahin, Şima İmşir Parker, Süreyyya Evren, Süha Oğuzertem, Tuğçe Isıyel, Tuğçe Özdeniz, Tülin Er, Yankı Enki, Yenal Bilgici.





Bu yıl romanlara “farklı” bir gözle de bakıyoruz. Yine “50 roman seçkisi”ndeki kapsam dahilinde, roman kapaklarını da ön plana çıkaran bir liste hazırlamaya karar verdik. Hatta, yayınevlerinin artık kitap kapaklarının tasarımı konusuna, geçmiş yıllara oranla çok daha dikkat ettikleri bir dönemde bu bakış için geç bile kaldığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla “50 roman seçkisi”ni yayımladığımız bu sayıda aslen mimar, fotoğrafçı, akademisyen, reklamcı, tasarımcı olarak tanıdığımız ama özellikle kitaplarla da yakından ilgilendiğini bildiğimiz isimlerden oluşan 20 kişilik bir “jüriyle” belirlediğimiz yılın “göze çarpan” özgün roman kapaklarına da yer veriyoruz.

Roman kapaklarında özellikle bir sıralama yapmadık. Kapakları değerlendiren isimlerin ilk sıralarındaki kapakların hepsini koyup kalan listeyi de en çok oy alanlarla tamamladık. Sayfanın en altında da, bir şekilde kapsam dışında kalan (tür olarak, yayımlanma tarihi açısından...) ama listeyi belirleyen 20 ismin çoğunun aklına gelen kapaklara da yer verdik.

Umarız bu kategoriyi de geleneksel hale getirebiliriz...









Görsel: Mert Tugen

<!--[if gte mso 9]> <![endif]-->