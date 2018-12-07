Şairlerinin Kaleminden Mısralar Müzayedede Edebiyatseverleri Bekliyor

Cumhuriyet dönemi şairleri Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabri Esat Siyavuşgil'in kaleme aldığı, bugün tarihi nitelik kazanmış şiirleri ve mektupları, Ata Müzayede'de online satışa sunuldu.

Eserlerindeki açık ve sade üslubuyla kafiye ve redife önem veren Cahit Sıtkı Tarancı'nın ölüm temasını vurucu bir şekilde ele aldığı "Otuzbeş Yaş" şiirinin iki sayfalık düzeltme metni edebiyatseverleri bekliyor. Cumhuriyet dönemi topluluğu olan Yedi Meşaleciler'in kurucuları arasında yer alan, dışavurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler kaleme alan Sabri Esat Siyavuşgil'in yayınlanmamış şiiri "Serhatte Bir Akşam" da ilk kez Ata Müzayede'de gün yüzüne çıkıyor. Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan gibi eserlere imzasını atan ve çok okunanlar listesinden düşmeyen Sabahattin Ali'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı "Benim Aşkım" şiiri ise koleksiyonun en nadide parçaları arasında bulunuyor.

Müzayedede, bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren Kütüphane-i Umumi Osmani'de kütüphaneci olarak 43 yıl hizmet veren ve Osmanlı'nın son hafız-ı kütüplerinden İsmail Saib Sencer'in, sonradan Müslümanlığı seçen ve Türk vatandaşlığına geçen Alman asıllı Yahudi şarkiyatçı Osman Reşer'e (Oskar Rescher) yazdığı tebrik kartı da yer alıyor.

Ata Müzayede Sanat Danışmanı Recep Sadri Sayıroğulları, yaptığı açıklamada; satışa sunulan parçaların, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli isimlerinin yer aldığı özel bir koleksiyon olduğunu söyledi.