Şeb-i Arus Törenleri Başladı

Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı “Selam Vakti” yürüyüşü ile başladı. Protokol üyeleri ile vatandaşlar "Selam Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü. Sonrasında ise Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Sanat Ocağı Mevlevihane" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinliklerle devam edecek. 17 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek Sema töreni, TRT ekranlarından da canlı yayınlanacak.
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