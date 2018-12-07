Tuluyhan Uğurlu Yeniden İstanbul Deniz Müzesi'nde

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Deniz Müzesi konserini yoğun istek üzerine tekrar ediyor. Sevilen piyanistin son konseri Türkiye’nin en kapsamlı denizcilik müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleşecek.
Tuluyhan Uğurlu’nun piyanosu müzenin en değerli eserlerinden tarihi kadırganın önünde Akdeniz’in mavi sularına açılacak. Konserini deniz şehitlerimize ithaf edecek olan Uğurlu, müzik ve görüntülerle Akdeniz’i ve Akdeniz’in ölümsüz kahramanlarını anlatacak.
07 Aralık Cuma saat 20.00’de müzenin merdivenlerinde tarihi kadırgalar arasında gerçekleşecek konserde konuklar konseri izlerken bir yandan da Beşiktaş’tan ışıklar içinde Boğaziçi’ni izleyecekler.
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