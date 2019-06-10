Türkiye’den Özbekistan’a ortak medeniyete yolculuk

Türkiye’den Özbekistan’a ortak medeniyetimize bir yolculuk başlatan İMH, T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk ve Özbek 28 sanatçı ve 35 akademisyenin katılımıyla İstanbul’da “Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumu” gerçekleştirecek. İnsan ve Medeniyet Hareketi Sanat Birimi‘nin Kültür Bakanlığı ve Tika’nın destekleri, İstanbul ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile düzenleyeceği etkinlik 15-30 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.





Bahariye Sanat Birimi tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nde organize edilecek sergi ve sempozyum, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk ve Özbek 28 sanatçı ve 34 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sergide; İpek Yolu’nun zenginleştirdiği asırlık birikim, birbirinden kıymetli isimlerin emeği ile yeniden hayat bulacak. 28 Türk ve Özbek sanatkâr projeye özel 60 özgün eser hazırladı.

Sergi ve sempozyumun ikincisi Taşkent’te

Sergi ve sempozyumun tekrarı, 7 - 15 Eylül tarihlerinde Özbekistan Taşkent’te gerçekleştirilecek. 7 Eylül’de açılışı yapılacak sergi 15 Eylül tarihine kadar ziyarete açık olacak. Türk ve Özbek akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek sempozyum 7 Eylül’de düzenlenecek ve Türkiye Özbekistan ilişkileri, ortaklıkları ve geleceği; ekonomi, ticaret, siyaset. Sosyal ve kültürel ilişkiler, edebiyat konuları üzerinden değerlendirilecek.