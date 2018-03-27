Yüzüklerin Efendisi evreni büyük bütçeli bir uyarlamayla ekranlara gelecek!

Geçtiğimiz sonbaharda Amazon’un dijital yayın platformunun Yüzüklerin Efendisi serisinin haklarını 250 milyon dolar karşılığında aldığı haberleri doğrulanmıştı. Meblağ bu kadar yüksek olunca, Game of Thrones gibi devlerle yarışmaya aday uzun soluklu bir TV dizisinin geleceği konuşulmaya başlandı.



Tolkien’in iki unutulmaz eseri, Yüzüklerin Efendisi ile Hobbit arasında geçenleri anlatacağı belirtilen bu yeni projeyle ilgili son çıkar haberler, uyarlamanın bütçesinin de 250 milyon doları aşabileceği yönünde. İki sezon sürmesi beklenen dizinin dışında, Yüzüklerin Efendisi serisinden farklı karakterlere odaklanacak devam dizilerinin gelmesi de olası gözüküyor.

Game of Thrones’tan geriye izlenecek yalnızca altı bölüm kalmışken (2019’un hangi ayında çıkacağı halen meçhul), Yüzüklerin Efendisi de, Tolkien’in kalemine ve Peter Jackson’ın filmlerine yaraşır bir uyarlamayla taçlandırılır ve türün tutkunları için yeni bir heyecan dalgası başlar umarız. Jackson'ın 1995'te başlayan 6 filmlik serisi büyük bir gişe başarısının yanına 21 Oscar'ı eklemişti. 23 yıl sonra Orta Dünya'ya dönme fikri bile yeterince cezbedici! Bu yeni uyarlamanın 2019'un sonlarına doğru ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AV Magazine