Helikopter Yayınları Tolstoy’un yaşamının son dönemecinde, 20. yüzyılda yazdığı hikâyeleri iki kitapta derliyor. Bu hikâyelerin bir kısmı Türkçede ilk defa yayınlanıyor. Balodan Sonra bu serinin ilk kitabı. Kitabın çevirmeni Hazal Yalın, kitapta yer alan hikâyelerden “Tanrısal Olan İnsani Olan”ı şöyle anlatıyor: “İçinizden kimileri bu hikâyede kendini bulacak, loş ve rutubetli hücrelerdeki yalnızlığını, hayatla bağının bir pamuk ipliğinden daha zayıf olduğunu hissettiği anları hatırlayacak, yitip giden dostları düşecek aklına…”

BALODAN SONRA Lev N. Tolstoy ÇEV: Hazal Yalın HELIKOPTER YAY.