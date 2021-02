Türk Dostu İngiliz Müslüman: Muhammed Marmaduke Pickthall

Türk yanlısı Anglo-Ottoman Society cemiyetinde yer alan Pickthall, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı dostu İngilizler ve Hindistanlı Müslümanları örgütleyerek uygulanan mezalimin ve Osmanlı’nın parçalanmasının önüne geçmeye çaba gösterir. Bu doğrultuda Ermenilere arka çıkan Arnold Toynbee’yi de tenkit etmesi, Pickthall’un sakıncalı kabul edilmesine yol açar.

Zümer Sûresi’nde “Allah kimin gönlünü İslâm’a açmışsa o, Rabbi’nden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı?” buyrulur. Bu açıdan, arz üzerinde en karanlık olduğu varsayılan dönemlerde bile hidâyet nûru kesintisiz bir şekilde kalplere sirayet etmeye devam etmiştir. Nitekim geçtiğimiz yüzyıl başlarında Müslüman beldelerde amansız savaşlar umutsuzluğa sevk ederken, Batı’da Müslümanları savunma cesareti ortaya koyabilecek kişilerin sayısı yok denecek kadar azdır. Böylesi bir ortamda genelde Müslümanlar özelde ise Osmanlı’yı savunan Muhammed Marmaduke Pickthall (1875-1936) gönlü İslâm’a açılan bir yazar ve aktivist olarak ayrıcalıklı bir konumdadır.

Londra’da doğan Pickthall, Chillesford’da rahiplik görevi yürüten babasının yanında kiliseye yakın bir muhitte yetişmiştir. Babası ölünce ailesiyle birlikte Londra’ya taşınır ve eğitimine burada devam eder. Kimi nedenlerle 1890’da okulundan ayrılıp Fransızcasını ilerletmek üzere Fransa’ya gider. Londra’ya tekrar döndükten sonra iki yıl yatılı bir okulda eğitim gören Pickthall, İngiltere Hariciyesi’nde görev almak istese de başarılı olamaz. Bunun üzerine, Arapça öğrenmek ve daha sonra hariciyede bir görev alabilmek için bu defa Kudüs’e yolculukta bulunur. Hayatında bir dönüm noktası olan bu dönemde, Arap halklarını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfuzunu yakından görür ve çok sayıda Osmanlı aydınıyla da tanışma fırsatı bulur.

Avrupa Barışı söylemi bir sanrı

1896’da İngiltere’ye dönen Pickthall evlenir ve The Word of an Englishman, All Fools ve edebiyat dünyasında tanınmasını sağlayan Said the Fisherman isimli kitaplarını kaleme alır. Siyaset ve roman yazarlığı, onun için artık bir hayat tarzı haline gelmiştir. 1907’de Mısır’a giderek bir yandan İngiliz idaresi altındaki bu topraklarda olup biteni yakından gözlemler ve kaleme alacağı romanlar için de malzeme toplar. Mısır’dan Orta Doğu’ya geçerek eski arkadaşlarıyla da görüşür. İngiltere’ye tekrar döndükten sonra birkaç yıl yazılarına yoğunlaşır. Oldukça karmaşık siyasi hesapların etkili olduğu bu yıllarda, Balkanlardan başlayarak Doğu’da ve Batı’da Osmanlılara yönelik tehdit ve saldırılar, Pickthall’u ziyadesiyle endişelendirmektedir. Bu nedenle, Londra’da Osmanlıların tarafını tutan devlet adamlarıyla çeşitli toplantılara katılır. Balkan Savaşı sırasında oluşan Haçlı ittifakı, Pickthall’u harekete geçirmiş ve böylece The Black Crusade isimli bir yazı dizisi kaleme almıştır. Pickthall 1913 Şubatı’nda kendi deyimiyle marazi bir atmosferden kurtulmak için Türkiye’ye gelmeye karar verir.

Erenköy’de geçirdiği altı ay içinde İttihatçı kanaat önderleriyle görüşür. Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesinden müteessir olarak İngiltere’ye döner. Bu süre zarfında, İngiliz basını ve halktan bir bölümünün Balkanlardaki bazı “hin” yöneticilerin kışkırtmalarıyla Türklere karşı bir Haçlı ittifakı kurulması haykırışlarına fanatikçe karşılık vermeleri, Pickthall’a göre Hristiyanların Müslüman bir güce karşı dayanışmasını yansıtmakla birlikte Doğu’ya meftun olan İngilizlerin kalbini kırmıştır. Dört bir cihetten talan edilmeye ve saldırıya maruz kalan Türklere zulmedenlere karşı İngiltere’nin gülümsemekten başka bir şey yapmadığına içerleyen Pickthall, kendilerine öğretilegelen ne pahasına olursa olsun korunması gerekli Avrupa Barışı söyleminin bir sanrı olduğu görüşündedir. Avrupa’nın dünyanın tamamına tekabül ettiği düşüncesi Avrupa siyasetine hâkim olduğu için hiç kimsenin Asya’ya ya da Doğu’ya yönelme gibi bir niyeti yoktur.