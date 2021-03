Vatan Borcudur Dağlarca İçin Şiir

Malazgirt de İstanbul’un fethi de İstiklal Savaşı da Dağlarca şiirinin bayrakları arasındadır. “Ben” dediği kadar “Biz” demeyi bilmektedir çünkü o. Türk tarihi “Biz”dir. Atlar şaha kalkmayacak da ne olacak şiirde. Kır atın, doru atın, al atın, yağız atın türküsünü söylemek ona düşer.

Vatanına borçlu olarak ölmek istemez Dağlarca. O ki şairdir nefesiyle dalgalandırmalıdır bayrağını. O ki eski bir askerdir, cepheleri bir şahin gibi tarassut etmeli, İstiklal Savaşı’na yalnız dirilerin değil ölülerin de katıldığını görmelidir. Silahlar ateşlenir de, dağ taş ateşlenmez mi! Bir millet ayağa kalkar da kurt, kuş, ağaç, böcek sessiz mi kalır! Bir destan yazılmaktadır madem Anadolu’da, “Dağlarca” yazılmalıdır. Üç Şehitler Destanı denilmelidir en fırtınalısına. Altı defa düşmanın eline geçen ve altı defa düşmandan kurtarılan tepelerin kırk dokuz parçalık destanıdır bu.

Kâh tek tek söz alır askerler kâh bir ağızdan inletirler yeri göğü. “Tabur Karanlıkta And İçti”de bir vatan korosu istiklal yemini etmektedir: “Ey şehitler tepesi, andımız olsun, / Bu gömülen şehitler üstüne./ Seni elden bırakmayacağız, kıyamete dek, /Düşmedikçe birer birer üstüne. // Sen karanlık, sen yarının nazlı gündüzü, / Al vaktimizi hemen, götür seher üstüne, / Yeniden yaşayalım, / Uğruna ölünen değer üstüne.// Allahım, bu seferlik izin ver, / Yazamadık tunca, mermer üstüne: / Nakşolsun andımız,/ Yerler gökler üstüne.”

Çirkin sofra kaldırılmadıkça yeryüzünden, Dağlarca yazmaya devam edecek, “Paris’in Karanlığı’nda Kara Derililerin Sesi”ne tercüman olacaktır: “Yükünüzü taşıyordum peki/Aldınız/Sattınız beni neden?/Yükünüzü taşıyordum peki/ At mıydım?” Bununla yetinmeyecek, siyahiler adına başka sorular da soracaktır şair. “Fransız Afrikası” şiirindeki can yakıcı soru kırık bir aynadır duyanın kalbini kesen: “Neden dedim yanımdakine/Neden Fransa Afrikası/ Hâlâ?/ Elbet, dedi, uygarlık götürüyoruz/ Din taşıyoruz ışıldayan haçlar üstünde/Bizimle olabilir o yerlerin uyanması…” Fakat nedense canı yakılan “Biz”den başkası değildir. Bir “Cezayir Türküsü” söylemelidir artık Dağlarca: “Ya hurma, tadın yok gayri/ Nice saklasan yalnızlığını/Koyu yeşilliğini büyütsen nice,/ Yitmiş güzelliğimiz/ Ya hurma, elim ayağım acı…”

Kitaplarından değil yaralarından birinin adı

Çanakkale Türklerin kendi topraklarını müdafaa ederken yeryüzünü müdafaa etmeleri anlamını taşımaktadır bu yüzden. “Çağlar Üzre Çanakkale Boğazı” şiirinde, Türk olmanın dünya için ne ifade ettiğini ilan etmektedir Dağlarca: “Çanakkale’de,/Asyanın dur dediği, çağlardan çağlara./ Kime dur dediği,/ Bütün bir Avrupa’ya Türk olup// Çanakkale’de,/ Geçilmez dediği/Kime geçilmez dedi, top ayak, göğüs ayak,/ Dağbaşlarından, denizbaşlarına.// Çanakkale’de,/ Yasak dediği, yerden göğe dinelmiş,/ Kime yasak dediği,/Altın dişli sömürgenlerine yeryüzünün.”

Fazıl Hüsnü, “Dağlarca” soyadını askeri okulda okurken seçmiş ve bu seçim kendi ifadesiyle hayatı boyunca yazacaklarına rehberlik etmişti. Yüzlerce kelime arasından “Dağlarca”yı seçmesinin nedeni “…Özgürlük, kişilik, korkusuzluk, yurtseverlik, evrensellik, sevgi, ulaşmak gibi birçok kavramları kendisinde toplaması. ‘-lar’ ekiyle ‘-ca’ ekiyle somuttan soyuta doğru büyümesi…”ydi. İsmini bu kadar önemseyen şair söz konusu resmi olunca değişiyor, fotoğrafın kişiden bir şeyler eksilttiğini ileri sürerek objektiflerden kaçıyordu: “Resmimin çekilmesinden hoşlanmıyorum. Doğada her varlığın, her insanın kendi ağırlığı var. Resmi çekilen insanın bedeninden bir elektrik ve ağırlık azalması oluyor. Her fotoğraf beni eksiltiyor, benden bir şeyler alıp götürüyor.”