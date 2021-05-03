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Eleştiri

			

			
			
			

				
Eleştiri

				

					
										

					

						
    03-05-2021

						
Avrupa'nın Kabileleri Mi Klişeleri Mi?

						

							
							

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Günümüzden yaklaşık 50 yıl sonrasını konu edinen Tribes of Europa, 2029 yılında gerçekleşen küresel bir felaketin ardından Avrupa’nın yıkıntıları arasından doğan kabilelerin acımasız mücadelesini izleyiciye sunuyor. Bir tutam The Hunger Games, bir parça Game of Thrones, azıcık Star Wars, LOTR ve ortaya -daha önce işe yaramış kurgulardan- karışık mantığıyla hazırlandığı hissini uyandıran yapım, kendi iç gerçekliğini kurmakta zorlanırken çoğu zaman izleyicisini ikna edemiyor.


						

																					
Geride bıraktığımız yıl boyunca tecrübe ettiklerimiz neredeyse bir distopyayı andırsa da post apokaliptik / distopik hikâyelere duyduğumuz ilgi hâlâ canlılığını koruyor. Bu tür aşırı koşulların, insan doğasının gizli kalmış bazı yanlarını ortaya çıkarmasıyla güçlü hikâyeler doğurmaya yatkın olduğuna kuşku yok. Geçtiğimiz ay Netflix kütüphanesine dahil edilen Tribes of Europa’nın hikâyesi ne kadar güçlü tartışılır ancak dizinin post apokaliptik bir atmosfer inşa etmede oldukça başarılı olduğunu inkar edemeyiz.

Hikaye sabır istiyor
Günümüzden yaklaşık 50 yıl sonrasını konu edinen Tribes of Europa, 2029 yılında gerçekleşen küresel bir felaketin ardından Avrupa’nın yıkıntıları arasından doğan kabilelerin acımasız mücadelesini izleyiciye sunuyor. Barışsever Origins kabilesinden üç kardeşin sıra dışı bir nesneyle karşılaşmalarının ardından ayrı düşerek kendi yollarında yürümeye mecbur kalışlarına tanıklık ederken bölümler boyunca dünyanın “Kara Aralık”tan daha beter bir felaketin eşiğinde olduğunu öğreniyoruz.
Sonrası malum. Zira yerinde sinematografik seçimleri, her bir kabile için titizlikle hazırlanan kostümleri, bolca para harcandığını belli eden özel efektleri; hâsılı hikâyenin arka planına koyulan tüm detaylarıyla güçlü bir atmosfer kurmayı başaran dizi, iş özgün bir hikâye anlatmaya geldiğinde klişelere boğulmaktan kurtulamıyor. Dürüst olmak gerekirse daha önce sıkça dinlediğimiz hikâyeleri bir kez daha dinlemekte bir sakınca görmüyorum. Hatta kimi motiflerle böyle sık karşılaşmamızın biraz da psikemizin bu kurgu unsurlarıyla kurduğu güçlü bağların bir sonucu olduğuna inanıyorum. Fakat bu yorgun anlatıları sıradan bir derlemenin önüne geçirecek o yaratıcı sıçrayışa muhtaç olduklarını da inkâr edemeyiz.
Yazık ki Tribes of Europa bir türlü bu sıçrayışı yapamıyor. Bir tutam The Hunger Games, bir parça Game of Thrones, azıcık Star Wars, LOTR ve ortaya -daha önce işe yaramış kurgulardan- karışık mantığıyla hazırlandığı hissini uyandıran yapım, kendi iç gerçekliğini kurmakta zorlanırken çoğu zaman izleyicisini ikna edemiyor. Bunda kuşkusuz iyi kurgulanmamış karakterlerin doğrudan etkisi var. Sözgelimi dizinin güçlü kadın karakterlerinden olan Liv, The Hunger Games’in Katniss Everdeen’inin sönük bir kopyası olmanın ötesine geçemiyor. Dahası çoğu karakterin dönüşümü, hikâyenin serilmesinde yeterince sabırlı olunmadığı için son derece yapay ve temelsiz görünüyor.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Tribes of Europa gelecek sezonlarda serpilmesi muhtemel tohumlar ekmekten de geri kalmıyor. Özellikle kamera arkasında Dark gibi başarılı bir yapıma imza atmış ekibin yer alması ve inşa edilen evrenin hikâyeyi özgün yönlere çekme potansiyeline sahip olmasıyla Tribes of Europa, olası 2. ve 3. sezonlarında sözünü ettiğim sıçrayışı yapacağına dair umutlarımızı diri tutmaya yetiyor.


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The British Fantasy Society tarafından 1976 yılından bu yana verilen British Fantasy Awards’ın kazananları dijital ortamda gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu. Bu yıl, En İyi Fantastik Roman Ödülü The Bone Ships ile henüz Türkçe okuma fırsatına sahip olmadığımız R.J. Barker’ın olurken En İyi Korku Romanı Ödülüne ise The Reddening ile Küçük Gölgeler Evi ve Ritüel gibi eserleriyle tanıdığımız Adam Nevill layık görüldü.
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