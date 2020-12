Depresyonun, Karanlığın Ve Gizemin Kareler Sızışı: Clowes Ve Karanlık Öyküleri

Wilson’da orta yaşlı bir kaybedenin hikayesini gazete bandı mizahıyla bizlere sunan Clowes, Demir Döküm Kadife Eldiven’de ise yan yana bulunan karelerin bile tutarsız kalabileceği, Lynch filmlerinden kopup gelen ve tebessüm dahi kabul etmeyen karanlık bir hikâye anlatıyor. Wilson’daki beklenmedik kahkahalar DDKE’de bir anda susuyor; Clowes belki de başı sonu belli bir öyküyü anlatmaktan bile vazgeçip bir rahatsızlığı hissetmeye çalışıyor.

“Etrafta bunca yardımsever insan varken dünyayı nasıl değiştirebilirsin ki?”

Wilson, (Wilson, sf. 18)

Daniel Gillespie Clowes, 1961 doğumlu; Amerikalı bir hikâye anlatıcısı. Otuz yıla yakın çizerlik geçmişinde ortaya koyduğu birçok eser ülkemizde son birkaç senedir yoğun ve ilgi dolu bir şekilde Türkçeye aktarılmakta. Bu eserler, geniş ve zengin bir çeşitlilik içerisinde bağımsız çizgi roman başlığı altında karanlık bilimkurgu hikayelerinden günlük bunalım örneklerine; anti kahraman anlatılarından fantastik öykülere kadar uzanan, gerçek karakterlerden uzak olmasına rağmen gerçekliğe çok yakın bir çizgide sıralanabilir. Bu çizginin kapsamını Türkçeye en son çevrilen Wilson ve Demir Döküm Kadife Eldiven ikilisinden bile ölçmek mümkün diyebiliriz. Zira Wilson’da orta yaşlı bir kaybedenin hikayesini gazete bandı mizahıyla bizlere sunan Clowes, Demir Döküm Kadife Eldiven’de (DDKE) ise yan yana bulunan karelerin bile tutarsız kalabileceği, Lynch filmlerinden kopup gelen ve tebessüm dahi kabul etmeyen karanlık bir hikâye anlatıyor. Wilson’daki beklenmedik kahkahalar DDKE’de bir anda susuyor; Clowes belki de başı sonu belli bir öyküyü anlatmaktan bile vazgeçip bir rahatsızlığı hissetmeye çalışıyor. Bu yazıda da, bu iki eser ile Türkçeye aktarılan ve aktarılmayan diğer işler paralelinde, Daniel Clowes’un tavrını ve çizgi roman kültüründeki nev-i şahsına münhasır konumunu değerlendiriyor olacağız.

Clowes, dönemdaşı çizgi romancılar Chris Ware, Charles Burns ve diğer muadillerine benzer şekilde ‘kent sıkıntısı’nı odağına alarak, farklı nesillerden çeşitli karakterleri, kurduğu gerçek veya gerçeküstü dünyalar içerisinde konuşturarak derdini anlatır. Burada odaklanılması gerekense, bu karakterler her ne kadar gerçekdışı olsa da Clowes’un, yarattığı kurgu ancak dayanıklı bağlam içerisinde bize gerçek olanı hatırlatmasıdır. 2016 tarihli Patience’ta (Sabır), bir ölüm sonrasındaki zaman yolculuğu macerası üzerinden sorulan sorulara kurgu cevaplar arayan Clowes, 2010 tarihli Wilson’da ise ana karakteri vesilesiyle John Kennedy O’toole’un Alıklar Birliği’ndeki Ignatius karakterini hatırlatırcasına düzene, sisteme, kentli yaşamının hedeflerine bir bir saydırır. Burada altını çizmek gereken, Clowes’a özgü diyebileceğimiz bir yaklaşım ise çizerin çizgisinin ve tarzının öykülere göre değişip dönüşebilmesidir. Wilson’da her ibret dolu tek sayfalık hikâyede biçimini değiştiren çizer, DDKE’de baştan sona ‘90’ların bağımsız ve siyah beyaz Amerikan çizgilerini anımsatan bir tavır takınır. Eightball’un büyük kısmında karikatüre yakınsayan tarzı, Patience’ta tamamen renkli ve pop-art’a göz kırpan, durağan bir tarza bürünür. Kısaca, Clowes hikayelerinin temposu ve tavrına göre çizgisini de dönüştürebilen, bunu hikâye-görsel bütünlüğünü bozmadan becerebilen esnek çizerlerden biridir.

X Kuşağı ve sonrası

Clowes’un üretimi sadece kitap ve filmlerle sınırlı kalmaz. Her ne kadar yeraltında kalmayı seçse de ‘90’ların gerektirdiği şekilde alternatifin popüler olması durumunu Clowes da yaşar. 95’te Ramones’un “I Don’t Want to Grow Up” (Büyümek İstemiyorum) şarkısının klibine çizgileriyle katkıda bulunur. 93’te Coca Cola’nın X Kuşağı için özel olarak tasarladığı (95’te üretimi duracak olan) OK. adlı gazlı içeceğin kutularının tasarımına Charles Burns ile birlikte dahil olur; metal kutuların üstünde yer alan desenleri Burns ve diğer çizerlerle birlikte, alışılagelmişe karşı bir dille tasarlarlar. Gene 90’ların Seattle merkezli meşhur plak şirketi (Nirvana, Soundgarden vb. gibi grunge devleriyle çalışan) Sub Pop için maskot ve benzeri tasarımlara imza atar. Kısacası, dönemin kültürel alanında çok farklı mecralarda Clowes’un imzasını bugün bile yakalayabilmek mümkündür.

Daniel Clowes, isminin şöhretine rağmen hem genelin hem de yeraltının beğenisini kazanabilen, üretken ve aynı zamanda kendini güncelleyebilen bir anlatıcı olarak çizgi romanın evrensel koridorlarında hala önemli bir yer tutuyor ve bu gidişle de tutacak gibi görünüyor. Bu noktada işlerine Türkçe halleriyle erişebilmek biz Türkçe yayın takipçileri için ayrıca bir şans olarak öne çıkıyor; bu vesileyle öncelikle Karakarga ve ardından İthaki yayınevlerinin yaklaşımını da ayrıca takdir etmek gerekiyor. Clowes’u bu yazı veya farklı şekilde yeni yeni tanıyanlara imrenerek; Wilson’la gülüp Enid’le üzgünlüğünüzü kızgınlığa dönüştürmenizi, Jack’le maceralara atılıp Clay Loudermilk’le korkudan korkuya koşmanızı canı gönülden diliyorum.