Dünyanın Sonuna Yolculuk

Kıyamet Polisi polisiye-bilimkurgu sevenlerine hitap eden bir kitap. Amerikalı yazar Ben H. Winters imzasını taşıyan kitap, dev bir meteor tarafından yutulmak üzere olan, altı aylık ömrü kalmış bir dünyada bir cinayeti çözmeye çalışan fedakâr dedektif Hank Palace’ın hikâyesine odaklanıyor.

Polisiye edebiyatın puslu labirentlerinde gezinirken yolumuz pek çok alt türle kesişir. Bunlar arasında en dikkat çekicilerden biri de polisiye - bilimkurgu birlikteliğidir. Amerikalı yazar Ben H. Winters imzası taşıyan Kıyamet Polisi (The Last Policeman) tam da bu türün sevenlerine hitap eden bir kitap. Bilimkurgu sıfatı yanıltıcı olmasın zira kitap alternatif bir gerçeklikte, uzayda ya da süper makinelerle dolu bir evrende değil; bu dünyada, bu zamanda, sahip olduğumuz bu imkânlarla dolu bir düzlemdeki hikâyeyi konu ediniyor.

Fakat elbette bir “olayı” var Kıyamet Polisi’nin. Dev bir meteor hızla dünyaya yaklaşmaktadır ve altı ay sonra… Güm! Kıyamet Polisi aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Amerika’da 2012 - 2014’te okuyucuyla buluşmuş. 2014’te Tekin Yayınevi ilk kitabı Türkiye’de yayımlamış fakat devamı gelmemiş. Bu ilk kitap İthaki Yayınları tarafından Ekim 2019’da tekrar piyasaya sürüldü. Diğer iki kitabı da yayımlayacakları söyleniyor.

İthaki, Tekin Yayınevi’nin çevirisine sadık kalmış. Her iki baskıda da çevirmen kısmında adı yazan Şefika Kamcez’e tebrikler; son derece güzel bir çeviri metin okudum. Kitabın kapağı bir hayli albenili. Kim olduğunu bilmediğim yorumculara ait bol bol övgü yazılarıyla bezeli. Üstelik kitap bu övgüleri haklı çıkarırcasına Edgar Allan Poe Ödülü’ne uzanmış. Ödül işlerinin arkasında neler dönebileceğini, az buçuk düşünen herkes tahmin edebilir. Bu yüzden “kitabı kapağına göre yargılamama” düsturu ile hareket etmekte her zaman fayda vardır.





Eksik kalan bir şey…

Dünyanın altı ay ömrü kalmıştır. 2011GV1 isimli asteroit gezegenimize doğru hızla yaklaşmaktadır. İnsanların bir kısmı kendini dine adamıştır, bir kısmı dünya zevklerinin “dibine vurmakla” meşguldür. Uyuşturucu kullanımı, suç oranları ve intihar vakaları ise almış başını gitmiştir. Hal böyleyken sistemin iyi kötü işleyebilmesi için fedakâr ve tutkulu insanlara ihtiyaç vardır. Dedektif Hank Palace da bunlardan biridir. Annesini ve babasını çok zaman önce kaybeden, asi kız kardeşinden başka kimsesi olmayan Hank’in, bir fast food dükkânının tuvaletindeki intihar vakasını rapor etmek için olay yerine intikal etmesiyle hikâyemiz başlar. Ölen kişi bir sigortacıdır. Sigortadan para almak için işlenen cinayetler Amerika’da ata sporu gibi bir şeydir… Bunu bildiğimden ta en başta katili uzaklarda aramayı bıraktım. Bu küçük Amerikan kasabasında bile, dünyanın sonunu görmemek için kendi hayatlarını sonlandıran pek çok insan olduğundan, tüm bulgular intiharı işaret etmektedir. Fakat Hank bunun bir cinayet olduğuna inanır. Peki, öyle bile olsa altı aylık ömrü kalmış bir dünyada bir cinayeti çözmek çok mu mühimdir? Yazar genel olarak bu sorunun etrafında dönüyor. Kıyamet Polisi bu haliyle sakin bir polisiye. Fakat bu sakinlik ne yazık ki sayfalar ilerledikçe “sakil” bir hal almaya başlıyor. Bir süre sonra katilin kim olduğunu dahi umursamamaya başladım. Maalesef eksik kalan bir şeyler vardı…