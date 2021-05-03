İki Sesli, Bir Sessiz

Karşılıksız sevginin önemine dair göndermeleri bulunan kitabın şiirsel dili ve sunduğu serüven hissi kitap boyunca dörtnala ilerliyor. Tabii buna eşlik eden güzel çizgiler de bu hissiyatın artmasına katkı sağlıyor. Hem uzayı hem atları hem de doğayı seven çocukların oldukça seveceğini düşündüğüm ATsronot Dıgıdık’ı hayal kurmayı sevenlere tavsiye ederim.

Çocukların okumayı söküp kendi kendilerine kitap okumaya başladıkları dönem oldukça önemli ve sevimlidir. Bir şeyleri başarmış olmanın verdiği haz bir tarafa çocuğun o yaşlarda okuduğunu anlayıp sevmesi, kitapla kuracağı bağı güçlendiren bir şeydir. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı karşıladığımız bu güzel nisan ayında üç güzel kitapla selamlayalım çocukları.





Bir bütünün parçası olmak Yuvarlayınca Ne Olacak? isimli kitap Betül Ak Örnek’e ait. Çocuk edebiyatında yeni bir isim Betül Ak Örnek. Çocuklar için yazdığı ilk kitap bu. Bir yazarın yazdığı ilk eseri her zaman heyecanlı bulmuşumdur. Zira ilk eserler hem yazarın ruh dünyasını anlamamız hem de seçtiği edebiyat dairesi içinde var olup olamayacağına dair size işaret fişeği göndermesi bakımından önemlidir. Yuvarlayınca Ne Olacak? kitabı hem anlattığı konu itibariyle hem de anlatım diliyle dikkât çekici bir eser. Çok rahat okunmasının yanında cümle yapısı ve konu bütünlüğü açısından birbirinden kopmadan kitabın sonuna kadar okuru heyecanla sürüklemesi yazarın bundan sonra yazacağı eserler için de bir izlek oluşturuyor. Modern çocuk edebiyatı dilini başarıyla masalına yansıtan yazar, kitabında bir gübre böceğini baş kahraman olarak seçmiş. Evet evet gübre böceği! Herkesin düşününce burun kıvıracağı bir böcekten enfes bir masal çıkarmış yazar. Zaten gübre böceği de aynen biz insanlar gibi düşünüyor en başta. Bütün hayvanların ne kadar faydalı ve eğlenceli işler yaptığını görüp kendi yaptığı pis işe burun kıvırıyor ve öfkeyle yuvarlayıp duruyor önündeki dışkı topunu. “Yuvarlayınca ne olacak sanki?” diye şikâyetli mırıldanmalarla ilerleyen bu serüven kitabın sonunda ilginç bir sonla bitiyor ki çocuklar böyle sonlara bayılır. Bir gübre böceğininin yaşantısından; çocuklara ve biz büyüklere yaptığımız ve küçük gördüğümüz işimizin aslında ne kadar önemli olabileceğini ve bir bütünün parçası olmanın önemini anlatıyor.

Kitabın metnini oldukça başarılı bulmuş olsam da resimlenmesi ve tasarımı konusunda aynı vuruculuğu göremediğimi söylemeliyim. Kitabın çizgileri sevimli elbette ama metnin sesini ve heyecanını yükselttiği yerlerde çizgi dilinin de aynı görkemi yansıtmasını beklerdim. Hem ana karakter gübre böceği hem de yuvarladığı dışkı topu, yeterli bir görsel şölen sunmaktan uzak. Kitap kare şeklindeki bir tarzdan ziyade büyük boy bir ebadı ve ona uygun görseli hak ediyordu. Bu sıkışıklık durumu tasarıma da yansıyor haliyle ve çoğu yerde oldukça sıkışık ve hitap ettiği yaş grubundaki çocukların sevmeyeceği bir yoğunluğa dönüşüyor. Gereğinden fazla büyük kullanılan font seçimi de bu sıkışıklığı artıran hususlardan elbette. Ama sonuçta Betül Ak Örnek’in ilk kitabı Yuvarlayınca Ne Olacak? hem seçtiği konu zorluğu hem de bu zorluğun üstesinden gelme maharetiyle büyük bir alkışı hak ediyor.

Uzaya gitmek isteyen atsronot Şiirsel ve kolay ezberlenebilir diliyle oldukça eğlenceli bir diğer kitap da ATstronot Dıgıdık. Uzaya gitmeyi ve astronot olmayı kafasına koyan bir atın öyküsü bu. Son derece doğru seçilmiş şiirsel cümlelerle kolay okunan bu kitabın yazarı Doğukan İşler. Karşılıksız sevginin önemine dair göndermeleri bulunan kitabın şiirsel dili ve okura sunduğu serüven hissi kitap boyunca dörtnala ilerliyor. Tabii buna eşlik eden güzel çizgiler de bu hissiyatın artmasına katkı sağlıyor. Hem uzayı hem atları hem de doğayı seven çocukların oldukça seveceğini düşündüğüm ATsronot Dıgıdık hayalini gerçekleştirip uzaya çıkabiliyor mu peki? Bunun cevabını vermemek daha iyi sanırım. Çünkü keyifle izleyeceğiniz sürükleyici bir filmin sonunu öğrenmekle aynı tat kaçırıcılığa sahip. Turkuvaz Çocuk etiketiyle çıkan ve yazarının hünerini yansıtan bu fantastik öykü kitabı ATsronot Dıgıdık’ı tüm çocuklara ve hayal kurmayı seven büyüklere tavsiye ederim.