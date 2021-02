Tamam, bir yılı daha geri bıraktık ama ne değişti hayatımızda? Zaman kavramı önemini yitirmiş gibi… Pandemi nedeniyle doğal olarak uygulanan yasaklarla zaten kımıldayamıyorduk yine kımıldayamıyoruz. Sıkıştık kaldık. Bu yıl acaba 2020’nin tekrarı gibi mi olacak? Tam da Alice Harikalar Diyarında’ki; Şapkacı, Mart Tavşanı ve Fındık Faresi gibi Zaman’ı mı kızdırdık yoksa! Hiç olmazsa onlar, tam da çay saatinde kalmışlardı, birliktelerdi… Biz… Yalnızız… 2021’e bile sevdiklerimizden uzakta girmedik mi?

Yine Alice’den devam edelim o zaman… İlk önce de Ocak ayında hem doğum günü hem de ölüm yıldönümü olan yazarından başlayalım.

Sanat dünyasındaki etkileri de saymakla bitmez… 1999 yılı yapımı, Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği bilimkurgu - aksiyon filmini hatırlarsınız. Hani şu 4 dalda Oscar kazanan film, evet! Alice Harikalar Diyarında’ya göndermelerle doludur. Hepsini sayacak değilim ama “beyaz tavşanı takip et” ya da aynı Alice gibi farklı bir dünyaya girmesi tek başına yeterlidir, çokça dile getirildiği gibi… Ya da yakalanma sahnesinde yerdeki satranç tahtası görünümü, hatırlarsınız, saymakla bitmez… Ya şarkılar? Mesela Beatles’ın John Lennon / McCartney ortak yapımı Lucy In The Sky With Diamonds şarkısının klibinde kullandıkları öğeler, şarkıdaki göndermeler… Ya da grubun bir diğer şarkısı I Am The Walrus’taki dil bolluğu… Zira Carroll’a atfedilen en önemli özelliklerden biri iki kelimenin bozularak başka bir kelimeye dönüştürülmesi… James Joyce’un 17 yılda yazdığı ve edebiyat dünyasının en zor eserlerinden biri sayılan Finnegans Wake bu harikalar diyarı izlerini taşıyanlardan... Büyük usta Joyce’un, büyük emekle çevrilemez denilen kitabını Finnegan Uyanması ismiyle Türkçeye kazandıran çevirmen Fuat Sevimay’ı da tebrik etmek gerekiyor yeri gelmişken… Gerçeklik – rüya – dil oyunları… Vladimir Nabokov'u daha çok yazarlığıyla tanısak da 1920 yılında Alice Harikalar Diyarında’yı Rusça’ya çevirdiğini biliyor muydun? Tabii izlerini ünlü kitabı Lolita’da görmek mümkün! Daha bir dolu sanat dalı ve sanatçıya olan etkilerini say say bitmez… Başlı başına bir dosya konusu olacak Alice Harikalar Diyarı ve Aynadan İçeri kitaplarının dışındaki kitaplarına, yazarın çift karakterinin yazdıklarına etkisine, Darwin’in Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni veya Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine kitabına yaptığı eleştirel göndermelerine, Evrimsel biyoloji alanındaki etkisi Kızıl Kraliçe (Red Queen) hipotezine, Salvador Dali’nin resimlerine…

Daha birçok ama birçok konuya giremedim bile. Bu başlangıç olsun. En sevdiğim sözlerden olan “eskisini okudun mu ki yenilerini merak ediyorsun”u buraya bırakıyorum, yeni yılda beklenti içinde olanlara… Umarım geçen yılı, yeni yılı beklemekle geçirmedin hiçbir şey yapmadan. Öyleyse “tavşan deliği” aramak ve “beyaz tavşan”ı takip etmek için geç kalma bu yıl, olur mu?