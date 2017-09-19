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    19-09-2017

						
10 Fotoğrafla // 2017 Erdal Öz Edebiyat Ödülü töreni

						

						

							
							

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Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu. Ödül dün akşam, 18 Eylül pazartesi günü İstanbul'da, Pera Palace Hotel  Jumeriah'ta düzenlenen törenle şair, çevirmen, akademisyen Cevat Çapan’a  verildi.
 
 
Başkanlığını Kaya Genç’in üstlendiği, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu  Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu ve Can Yayınları adına  Sırma Köksal’dan oluşan "seçici kurul"un ödül gerekçesinde şu ifadeler  yer alıyor: "Cevat Çapan bu ödüle, seçkin şairliği ve çevirileriyle  şiirimizin dünyaya açılmasına sağladığı katkıları, edebiyatımızın yeni  kuşaklarının yetişmesinde harcadığı uzun yıllara yayılan emekleri ve  yayıncılığımızın niteliğinin yükselmesindeki çalışmaları nedeniyle layık  görülmüştür."
 
 
Ödülünü Kaya Genç’in elinden alan Cevat Çapan ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Böyle yerlerde konuşurken sesimin titrememesine dikkat ediyorum ama yüreğimin titremesine dikkat edemiyorum. Çünkü bu kadar sevdiğim insanı bir arada görünce yüreğim ister istemez titriyor. Böyle güzel bir sürpriz pek de güzel şeylerin olmadığı bugünlerde gerçekten çok güzel oldu benim için.  İstanbul’a gelmeye pek niyetimiz yoktu bizim. Bir arkadaşım da, ‘Herhalde seni buraya getirmek için bir tuzak bu,’  dedi. Ben de bu güzel tuzağa rahatlıkla ve gönüllü olarak düşmüş bulunuyorum. Sizinle beraber olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Jüriye de bu şaşkınlıkları yüzünden ayrıca teşekkür ediyorum.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoğraflar: Pelin Ulca
 
 
 
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
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Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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