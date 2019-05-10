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Şahane Bir Kitap

			

			

			

				
Şahane Bir Kitap

				

					

					

						
    10-05-2019

						
Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak

						

						

														
							

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Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak

									

									

									
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Edebiyat eleştirmeni Adam Kirsch, Küresel Roman - 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak kitabında bir romanı küreselleştiren şey nedir sorusunun yanıtını arıyor. Yazar, sorunun yanıtı için küresel yazar olarak gördüğü ve aralarında kışkırtıcı benzerlikler bulduğu 7 ünlü yazarı ele alıyor: Orhan Pamuk, Haruki Murakami, Roberto Bolano, Chimamanda Ngozi Adichie, Mohsin Hamid, Margaret Atwood, Michel Houellebecq ve Elena Ferrante. Seçtiği yazarların, eserlerini yerel deneyimin sınırlarından kurtaran yönlerini ortaya koyan yazarın kitabı modern edebiyatla ilgilenenler için zihin açıcı bir çalışma.
 
Adam Kirsch
ÇEV: Abdullah Yılmaz
VAKIFBANK KÜLTÜR YAYINLARI
						

						

						
												

							
							

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ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak

						
						


												
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Edebiyat eleştirmeni Adam Kirsch, Küresel Roman - 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak kitabında bir romanı küreselleştiren şey nedir sorusunun yanıtını arıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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